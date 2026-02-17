Męskość i kobiecość w czasach zmiany. Debata o tożsamości i relacjach

Co zaskakujące, 21 proc. mężczyzn określa się jako bardziej kobiecych, podczas gdy tylko 5 proc. kobiet wskazuje na bardziej „męską” tożsamość. Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.

Foto: mat. pras.

Debata o tym, co trwałe

– Coraz trudniej powiedzieć, czym jest męskość, a czym kobiecość. Zmiany kulturowe są bardzo szybkie. A jednocześnie natura ludzka wciąż szuka czegoś trwałego i niezmiennego – zapowiada Bartosz Wieczorek, kierownik Instytutu Badań Naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II i koordynator cyklu.

Podczas debaty eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania o granice tożsamości, wpływ przemian społecznych na relacje oraz o to, jak budować spójne „ja” w świecie, który nieustannie redefiniuje role kobiet i mężczyzn.

Do rozmowy zaproszeni zostali: dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej, oraz dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytet SWPS. Spotkanie ma charakter otwarty – przewidziano czas na pytania z sali i dyskusję z publicznością.

Nie tylko debata. Ruszają warsztaty

Tegoroczna odsłona cyklu to nie tylko jedno spotkanie. 10, 17 i 24 marca odbędą się warsztaty w formule seminaryjnej. Uczestnicy będą pracować nad tematami poruszonymi w trakcie debaty, korzystając z narzędzi filozofii i psychologii.

Reklama Reklama

Zajęcia poprowadzą Bartosz Wieczorek oraz Helena Teixeira Respondek – psycholożka i terapeutka. Organizatorzy zapowiadają połączenie refleksji teoretycznej z pracą nad osobistym doświadczeniem relacji i tożsamości.

Debata odbędzie się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 w Warszawie. Wstęp jest wolny, na warsztaty obowiązują zapisy przez formularz na stronie centrumjp2.pl.

Kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o człowieku” zaplanowano na:

14 kwietnia – „Dorastanie do relacji. Dojrzałość osobowa jako warunek bliskości”

5 maja – „Oczekiwania w związku. Między marzeniem a codziennością”

2 czerwca – „Dzietność i rodzicielstwo. Między wyborem osobistym a demografią”

Jeśli ktoś zastanawia się, czy w świecie szybkich zmian da się jeszcze mówić o czymś stałym w kobiecości i męskości – ta debata może być dobrym miejscem, by zacząć szukać odpowiedzi.