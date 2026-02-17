-3.7°C
Życie Warszawy
Męskość i kobiecość w czasach zmiany. Debata o tożsamości i relacjach

Publikacja: 17.02.2026 17:35

Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Czy „twardy facet” odchodzi do lamusa, a kobiecość przestaje mieścić się w jednej definicji? 4 marca w Warszawie rusza debata o tożsamości, relacjach i roli płci we współczesnym świecie.

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza 4 marca 2026 roku o godz. 18 na debatę „Męskość i kobiecość. Tożsamość w czasach zmiany”. Spotkanie otwiera tegoroczną edycję cyklu „Porozmawiajmy o człowieku” i zapowiada rozmowę bez łatwych odpowiedzi, za to z mocnymi pytaniami o to, kim dziś jesteśmy jako kobiety i mężczyźni.

Męskość i kobiecość – definicje w ruchu

Zmiany kulturowe przyspieszyły. To, co jeszcze niedawno wydawało się oczywiste, dziś budzi wątpliwości. Tradycyjne role płciowe przestają być jedynym punktem odniesienia – szczególnie dla młodych dorosłych.

Z badań wynika, że w ostatnich latach wyraźnie spadł odsetek kobiet utożsamiających się z tradycyjną rolą żony i matki – z 53,3  do 27,6 proc. Jednocześnie rośnie popularność modelu łączącego życie rodzinne z aktywnością zawodową – z 41,3 do 68,5 proc.. Coraz więcej kobiet chce łączyć dom i pracę, nie wybierając jednego kosztem drugiego.

Równie ciekawe wnioski przynosi raport CBOS „Młodzi Polacy o męskości, kobiecości i różnicach między płciami” (Komunikat nr 52/2025). Aż 69 proc. respondentów odrzuca obraz „twardego faceta”. W jego miejsce pojawia się męskość bardziej emocjonalna, autentyczna, mniej zamknięta w stereotypie.

Co zaskakujące, 21 proc. mężczyzn określa się jako bardziej kobiecych, podczas gdy tylko 5 proc. kobiet wskazuje na bardziej „męską” tożsamość. Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.

Foto: mat. pras.

Debata o tym, co trwałe

– Coraz trudniej powiedzieć, czym jest męskość, a czym kobiecość. Zmiany kulturowe są bardzo szybkie. A jednocześnie natura ludzka wciąż szuka czegoś trwałego i niezmiennego – zapowiada Bartosz Wieczorek, kierownik Instytutu Badań Naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II i koordynator cyklu.

Podczas debaty eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania o granice tożsamości, wpływ przemian społecznych na relacje oraz o to, jak budować spójne „ja” w świecie, który nieustannie redefiniuje role kobiet i mężczyzn.

Do rozmowy zaproszeni zostali: dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej, oraz dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytet SWPS. Spotkanie ma charakter otwarty – przewidziano czas na pytania z sali i dyskusję z publicznością.

Nie tylko debata. Ruszają warsztaty

Tegoroczna odsłona cyklu to nie tylko jedno spotkanie. 10, 17 i 24 marca odbędą się warsztaty w formule seminaryjnej. Uczestnicy będą pracować nad tematami poruszonymi w trakcie debaty, korzystając z narzędzi filozofii i psychologii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

