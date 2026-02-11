Walentynkowa gra miejska na Mokotowie. Odkryj historię i znajdź parę

Walentynkowa zabawa jest skierowana do duetów
Wydarzenie rozpocznie się 14 lutego 2026 roku o godz. 12. Uczestnicy spotkają się w lokalu T-Mobile Magenta Experience Center na poziomie 0 centrum handlowego Westfield Mokotów, gdzie wyznaczono zarówno start, jak i metę rywalizacji. Zabawa jest skierowana do duetów – można zapisać się z bliską osobą lub zdecydować na dobór partnera już na miejscu, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości.
Głównym zadaniem graczy będzie praca z historią dzielnicy. Każdy zespół otrzyma fragmenty archiwalnych fotografii przedstawiających dawny Mokotów oraz zestaw pomocnych wskazówek. Uczestnicy muszą odnaleźć miejsca widoczne na starych zdjęciach, a następnie wykonać ich współczesne odpowiedniki, starając się jak najwierniej odwzorować historyczne ujęcia. Gra wymaga nie tylko spostrzegawczości, ale i sprawnego poruszania się po okolicy, by skompletować całą serię zdjęć w jak najkrótszym czasie.
Dla osób, które najlepiej poradzą sobie z zadaniami fotograficznymi i najszybciej dotrą do celu, przewidziano upominki. Trzy najlepsze duety otrzymają karty podarunkowe do wykorzystania w Westfield Mokotów oraz nagrody niespodzianki przygotowane przez partnera wydarzenia, firmę T-Mobile. To propozycja dla osób lubiących ruch na świeżym powietrzu i chcących spojrzeć na znane zakątki stolicy z nowej perspektywy.
Zapisy na wydarzenie odbywają się drogą internetową przez udostępniony link. Ze względu na charakter zabawy liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarejestrować się z wyprzedzeniem.