Walentynkowa gra miejska na Mokotowie. Odkryj historię i znajdź parę

W tegoroczne walentynki mieszkańcy Warszawy mogą wziąć udział w wyjątkowej grze miejskiej organizowanej przez Westfield Mokotów. To okazja, by połączyć zabawę z odkrywaniem historii miasta i spędzić czas w nieszablonowy sposób.



Wydarzenie rozpocznie się 14 lutego 2026 roku o godz. 12. Uczestnicy spotkają się w lokalu T-Mobile Magenta Experience Center na poziomie 0 centrum handlowego Westfield Mokotów, gdzie wyznaczono zarówno start, jak i metę rywalizacji. Zabawa jest skierowana do duetów – można zapisać się z bliską osobą lub zdecydować na dobór partnera już na miejscu, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości.

Archiwalne kadry i współczesne wyzwania

Głównym zadaniem graczy będzie praca z historią dzielnicy. Każdy zespół otrzyma fragmenty archiwalnych fotografii przedstawiających dawny Mokotów oraz zestaw pomocnych wskazówek. Uczestnicy muszą odnaleźć miejsca widoczne na starych zdjęciach, a następnie wykonać ich współczesne odpowiedniki, starając się jak najwierniej odwzorować historyczne ujęcia. Gra wymaga nie tylko spostrzegawczości, ale i sprawnego poruszania się po okolicy, by skompletować całą serię zdjęć w jak najkrótszym czasie.

Nagrody dla najszybszych uczestników

Dla osób, które najlepiej poradzą sobie z zadaniami fotograficznymi i najszybciej dotrą do celu, przewidziano upominki. Trzy najlepsze duety otrzymają karty podarunkowe do wykorzystania w Westfield Mokotów oraz nagrody niespodzianki przygotowane przez partnera wydarzenia, firmę T-Mobile. To propozycja dla osób lubiących ruch na świeżym powietrzu i chcących spojrzeć na znane zakątki stolicy z nowej perspektywy.