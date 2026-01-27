0.2°C
1003.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Galeria Warszawa Zachodnia już działa. Ale otwarte są tylko trzy sklepy

Publikacja: 27.01.2026 17:30

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.

Foto: PKP PLK

Katarzyna Pryga
Największą stację kolejową w kraju czeka nie tylko modernizacja, ale także handlowo-usługowa transformacja. Na razie w nowej galerii pasażerowie mogą korzystać z trzech sklepów. Co wiadomo o otwarciu pozostałych placówek?

Na tą zmianę czekają tysiące podróżnych korzystających z kolejowego węzła komunikacyjnego Warszawa Zachodnia. W galerii handlowej zlokalizowanej na poziomie -1 dworca działają na razie trzy sklepy. Na otwarcie kolejnych obiektów czekają zarówno pasażerowie, jak i lokalni mieszkańcy.

Sklepy w Galerii Warszawa Zachodnia. Które obiekty już otwarto?

Jak donosi propertynews.pl, na razie do dyspozycji podróżnych korzystających z dworca są trzy sklepy. W grudniu 2025 r. w galerii handlowej Dworca Warszawa Zachodnia otwarto piekarnię Gorąco Polecam. Od 20 stycznia tego roku można było już korzystać z kawiarni Starbucks, działa także sklep tytoniowy Smokey. Warto dodać, że placówki handlowe w galerii są dostępne 7 dni w tygodniu (również w niedziele handlowe). Na otwarcie pozostałych obiektów trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

W marcu otwarcie kolejnych sklepów

O dalszych zmianach w funkcjonowaniu galerii informują Polskie Linie Kolejowe. W informacjach podanych w grudniu w mediach społecznościowych PLK S.A. wyjaśniono, że kolejne obiekty będą otwierane stopniowo do marca 2026 r. Po pierwszych trzech sklepach planowane jest m.in. otwarcie sklepu Aldi oraz drogerii Rossmann i Hebe. Na otwarcie czeka też Costa Coffee oraz Salad Story.

Docelowo na terenie galerii handlowej Warszawa Zachodnia ma funkcjonować 26 obiektów na powierzchni ponad 5300 m2. Do dyspozycji pasażerów będą m.in. saloniki prasowe, sklepy wielobranżowe, restauracje i kawiarnie.

Reklama
Reklama
Polecane
Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej
„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda nowa Warszawa Zachodnia

Galeria ma ogromny potencjał, biorąc pod uwagę położenie i dynamikę działania dworca. Jak podaje PLK S.A., Warszawa Zachodnia obsługuje do 1000 pociągów podmiejskich i dalekobieżnych w ciągu doby. Według szacunkowych danych, po zakończeniu modernizacji dworca, z obiektów może korzystać nawet ponad 100 tys. osób w ciągu doby.

PLK zakłada także, że galeria handlowa przyciągnie m.in. mieszkańców nowych osiedli na Woli, pasażerów Centralnego Dworca Autobusowego PKS oraz pracowników firm zlokalizowanych przy Alejach Jerozolimskich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Intraco od lat budzi emocje wśród architektów, urbanistów i mieszkańców.
przestrzeń miejska

Wyburzenie Intraco wstrzymane. Czy biurowiec z PRL zostanie zabytkiem?

Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.
zabytki

Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Odbiory mieszkań w Apartamentach Grzybowska 11 zaplanowano na II kwartał 2027 roku.
inwestycje

Fundamenty w centrum. Przy Grzybowskiej stanie apartamentowiec

Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie tragedii w warszawskim szpitalu na ul. Madalińskiego / zdjęc
śledztwo

Nowe ustalenia dotyczące śmierci ciężarnej w szpitalu na Madalińskiego

Dłonie mężczyzny były zabrudzone farbą w kolorze odpowiadającym nowym napisom na elewacji.
bezpieczeństwo

Konsekwencje nielegalnego graffiti pod Warszawą

Wiceburmistrz Pragi-Południe odpowiada na zarzuty mieszkańców po publikacji „Życia Warszawy”
po publikacji „Życia Warszawy”

Niegospodarność przy budowie mieszkań komunalnych? Praski ratusz odpiera zarzuty

Władze województwa zapowiadają liczne kontrole w schroniskach dla zwierząt po likwidacji placówki w
zwierzę warszawskie

Ruszają masowe kontrole w schroniskach dla zwierząt na Mazowszu. Paluch ma powody do obaw?

W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o
inwestycje

Przy Alei Jana Pawła II zamiast biurowca apartamenty

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA