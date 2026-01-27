Galeria Warszawa Zachodnia już działa. Ale otwarte są tylko trzy sklepy

Największą stację kolejową w kraju czeka nie tylko modernizacja, ale także handlowo-usługowa transformacja. Na razie w nowej galerii pasażerowie mogą korzystać z trzech sklepów. Co wiadomo o otwarciu pozostałych placówek?



Na tą zmianę czekają tysiące podróżnych korzystających z kolejowego węzła komunikacyjnego Warszawa Zachodnia. W galerii handlowej zlokalizowanej na poziomie -1 dworca działają na razie trzy sklepy. Na otwarcie kolejnych obiektów czekają zarówno pasażerowie, jak i lokalni mieszkańcy.

Sklepy w Galerii Warszawa Zachodnia. Które obiekty już otwarto?

Jak donosi propertynews.pl, na razie do dyspozycji podróżnych korzystających z dworca są trzy sklepy. W grudniu 2025 r. w galerii handlowej Dworca Warszawa Zachodnia otwarto piekarnię Gorąco Polecam. Od 20 stycznia tego roku można było już korzystać z kawiarni Starbucks, działa także sklep tytoniowy Smokey. Warto dodać, że placówki handlowe w galerii są dostępne 7 dni w tygodniu (również w niedziele handlowe). Na otwarcie pozostałych obiektów trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

W marcu otwarcie kolejnych sklepów

O dalszych zmianach w funkcjonowaniu galerii informują Polskie Linie Kolejowe. W informacjach podanych w grudniu w mediach społecznościowych PLK S.A. wyjaśniono, że kolejne obiekty będą otwierane stopniowo do marca 2026 r. Po pierwszych trzech sklepach planowane jest m.in. otwarcie sklepu Aldi oraz drogerii Rossmann i Hebe. Na otwarcie czeka też Costa Coffee oraz Salad Story.

Docelowo na terenie galerii handlowej Warszawa Zachodnia ma funkcjonować 26 obiektów na powierzchni ponad 5300 m2. Do dyspozycji pasażerów będą m.in. saloniki prasowe, sklepy wielobranżowe, restauracje i kawiarnie.