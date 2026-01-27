Galeria Warszawa Zachodnia już działa. Ale otwarte są tylko trzy sklepy

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.
Na tą zmianę czekają tysiące podróżnych korzystających z kolejowego węzła komunikacyjnego Warszawa Zachodnia. W galerii handlowej zlokalizowanej na poziomie -1 dworca działają na razie trzy sklepy. Na otwarcie kolejnych obiektów czekają zarówno pasażerowie, jak i lokalni mieszkańcy.
Jak donosi propertynews.pl, na razie do dyspozycji podróżnych korzystających z dworca są trzy sklepy. W grudniu 2025 r. w galerii handlowej Dworca Warszawa Zachodnia otwarto piekarnię Gorąco Polecam. Od 20 stycznia tego roku można było już korzystać z kawiarni Starbucks, działa także sklep tytoniowy Smokey. Warto dodać, że placówki handlowe w galerii są dostępne 7 dni w tygodniu (również w niedziele handlowe). Na otwarcie pozostałych obiektów trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
O dalszych zmianach w funkcjonowaniu galerii informują Polskie Linie Kolejowe. W informacjach podanych w grudniu w mediach społecznościowych PLK S.A. wyjaśniono, że kolejne obiekty będą otwierane stopniowo do marca 2026 r. Po pierwszych trzech sklepach planowane jest m.in. otwarcie sklepu Aldi oraz drogerii Rossmann i Hebe. Na otwarcie czeka też Costa Coffee oraz Salad Story.
Docelowo na terenie galerii handlowej Warszawa Zachodnia ma funkcjonować 26 obiektów na powierzchni ponad 5300 m2. Do dyspozycji pasażerów będą m.in. saloniki prasowe, sklepy wielobranżowe, restauracje i kawiarnie.
Galeria ma ogromny potencjał, biorąc pod uwagę położenie i dynamikę działania dworca. Jak podaje PLK S.A., Warszawa Zachodnia obsługuje do 1000 pociągów podmiejskich i dalekobieżnych w ciągu doby. Według szacunkowych danych, po zakończeniu modernizacji dworca, z obiektów może korzystać nawet ponad 100 tys. osób w ciągu doby.
PLK zakłada także, że galeria handlowa przyciągnie m.in. mieszkańców nowych osiedli na Woli, pasażerów Centralnego Dworca Autobusowego PKS oraz pracowników firm zlokalizowanych przy Alejach Jerozolimskich.