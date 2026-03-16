Koniec ucieczki przed wyrokiem. Zatrzymano poszukiwanego cudzoziemca

Dzielnicowi z Mokotowa zatrzymali 28-letniego obywatela Zimbabwe, który unikał kary więzienia za pranie pieniędzy i fałszerstwa. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 14 miesięcy zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.



Zatrzymany mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. W toku postępowania sądowego zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na uznanie go za winnego.

Reklama Reklama

Do zatrzymania doszło kilka dni temu podczas rutynowego obchodu dzielnicy.

Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył mu karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Mimo jasnego nakazu stawienia się w wyznaczonym terminie w placówce penitencjarnej, 28-latek postanowił zignorować decyzję wymiaru sprawiedliwości i zaczął się ukrywać.

Skuteczne poszukiwania na Mokotowie

W związku z unikaniem kary, sąd wydał oficjalny nakaz zatrzymania i doprowadzenia skazanego do więzienia. Sprawą zajęli się dzielnicowi z mokotowskiej komendy, którzy w ramach codziennych obowiązków monitorują swój rejon pod kątem osób poszukiwanych.