8.9°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Koniec ucieczki przed wyrokiem. Zatrzymano poszukiwanego cudzoziemca

Publikacja: 16.03.2026 08:55

Policjanci zauważyli osobę, której wygląd odpowiadał rysopisowi poszukiwanego obywatela Zimbabwe

Foto: policja

M.B.
Dzielnicowi z Mokotowa zatrzymali 28-letniego obywatela Zimbabwe, który unikał kary więzienia za pranie pieniędzy i fałszerstwa. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 14 miesięcy zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. W toku postępowania sądowego zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na uznanie go za winnego.

Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył mu karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Mimo jasnego nakazu stawienia się w wyznaczonym terminie w placówce penitencjarnej, 28-latek postanowił zignorować decyzję wymiaru sprawiedliwości i zaczął się ukrywać.

Skuteczne poszukiwania na Mokotowie

W związku z unikaniem kary, sąd wydał oficjalny nakaz zatrzymania i doprowadzenia skazanego do więzienia. Sprawą zajęli się dzielnicowi z mokotowskiej komendy, którzy w ramach codziennych obowiązków monitorują swój rejon pod kątem osób poszukiwanych.

Polecane
Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głó
bezpieczeństwo
Seryjny złodziej rowerów z Mokotowa wreszcie wpadł
Reklama
Reklama

Dzięki dobremu rozpoznaniu lokalnego środowiska oraz systematycznej pracy operacyjnej, funkcjonariusze ustalili potencjalne miejsce pobytu mężczyzny.

Finał policyjnej akcji podczas obchodu

Do zatrzymania doszło kilka dni temu podczas rutynowego obchodu dzielnicy. Policjanci zauważyli osobę, której wygląd odpowiadał rysopisowi poszukiwanego obywatela Zimbabwe. Po wylegitymowaniu i potwierdzeniu tożsamości, 28-latek został zatrzymany.

Polecane
Zatrzymana 61-latka usłyszała siedem zarzutów
bezpieczeństwo
Podszywali się pod wodociągi i okradali seniorów

Zgodnie z procedurą, policjanci doprowadzili go bezpośrednio do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary. Cała sytuacja pokazuje, jak ważna w policyjnej pracy jest znajomość terenu przez funkcjonariuszy pierwszego kontaktu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Działania prowadzone przez CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do zebra
e-bezpieczeństwo

Miliony z fikcyjnych polis. Grupa wyłudzała odszkodowania

Model biznesowy marki XIMI-V opiera się na segmencie non-food i przystępnych cenach.
handel

XIMI-V wraca do Polski. Azjatycka sieć otworzyła pierwszy sklep w Warszawie

Projekt strategii nie przewiduje zakazu wjazdu samochodów do centrum, lecz zakłada działania na rzec
przyszłość warszawy

Plan Ogólny i Strategia #Warszawa2040+. Dziesiątki tysięcy uwag

Głównym celem programu jest zapewnienie „równego startu dla wszystkich” – czyli wsparcia dzieci i mł
dzieci

Jaka piecza zastępcza w Warszawie? Ruszyły konsultacje programu

Zabudowa okolic dziesiejszego skweru Zgrupowania AK "Chrobry II". Zdjęcie pochodzi z 1964 roku
warszawskie historie szczepańskiego

Do przerwy 0:1, czyli co widać na zdjęciu. A czego już nie?

Trzy budynki przy ul. Grochowskiej 272 zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach
inwestycje

Siedziba Sinfonii Varsovii. 180 mln zł od rządu na 42. urodziny orkiestry

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w pracy l
sztuczna inteligencja

Budowa i wykorzystanie asystentów AI bez kodowania

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz umyślnego zakłócenia pracy urządzeń t
bezpieczeństwo

Sąd surowy dla sprawców wandalizmu w metrze

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA