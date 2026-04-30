Wraz z nadejściem majówki warszawiacy szukają miejsc na grillowanie. Urząd Miasta przypomina, że za rozpalenie ognia w niewłaściwym miejscu grożą wysokie kary. Publikujemy listę legalnych lokalizacji oraz aktualne przepisy.



Większość terenów zieleni zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest wyłączona z możliwości grillowania oraz rozpalania ognisk. Dotyczy to większości miejskich parków i zieleńców. Restrykcje wynikają z faktu, że wiele z tych obszarów widnieje w rejestrze zabytków lub jest objętych ochroną przyrody. Używanie otwartego ognia w takich miejscach jest nielegalne i stwarza zagrożenie pożarowe.

Gdzie można legalnie grillować? Lista lokalizacji

Legalne miejsca z przygotowanymi paleniskami znajdują się przede wszystkim w strefach rekreacyjnych Dzielnicy Wisła oraz na terenach zarządzanych przez Lasy Miejskie. Poniżej lista wyznaczonych punktów nad Wisłą:

• Plaża Poniatówka: 10 palenisk.

• Plaża przy Moście M. Skłodowskiej-Curie: 4 paleniska.

• Plaża Saska: 4 paleniska, w tym 2 z rusztem.

• Plaża Rusałka / ZOO: 2 paleniska i 2 ruszty.

• Plaża Żoliborz: 2 paleniska, 1 z rusztem.

• Teren rekreacji Aluzyjna (Białołęka): 3 paleniska.

• Strefa rekreacji Gocław: 1 palenisko, 2 z rusztem.

• Plaża przy Płycie Desantu: 1 palenisko.

• Pawilon Edukacyjny Kamień: 1 palenisko.

Konsekwencje prawne i mandaty

Służby miejskie będą kontrolować przestrzeganie przepisów w oparciu o kilka aktów prawnych:

• Kodeks wykroczeń: Art. 144 §1 przewiduje karę do 1000 zł lub naganę za niszczenie roślinności, co często towarzyszy rozpalaniu ognia w miejscach niedozwolonych. Art. 82 §1 zakazuje natomiast używania ognia w sposób mogący spowodować pożar.

• Ustawa o ochronie zabytków: Art. 108 przewiduje surowe kary za niszczenie zabytków – od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

• Ustawa o ochronie przyrody: Reguluje zakazy na terenach takich jak rezerwaty czy obszary Natura 2000.

Bezpieczeństwo w okresach suszy

Urząd Miasta apeluje o rozsądek, szczególnie gdy brakuje opadów deszczu. Nawet w wyznaczonych punktach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa: nie rozpalać ognia przy silnym wietrze, nie zostawiać go bez nadzoru oraz zawsze dokładnie dogaszać palenisko wodą lub piaskiem.

Przed wyjściem w teren warto sprawdzić status danej lokalizacji na Mapie Urzędu Miasta lub w serwisie Geoserwis GDOŚ.