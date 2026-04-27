Prowadzący zbiórkę, influencer Patryk „Łatwogang” Garkowski
Wynik ten pozwolił na dwukrotne pobicie rekordów Guinnessa. Polska inicjatywa wyprzedziła dotychczasowe światowe osiągnięcia, w tym zbiórkę Amerykanina MrBeasta oraz francuski projekt Z Event. W szczytowym momencie transmisję na YouTube śledziło ponad 1,5 mln widzów jednocześnie.
Na transmisji pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Sanah i Cezary Pazura. Wiele gwiazd, w tym Maffashion i Jan Błachowicz, ogoliło głowy w geście solidarności z dziećmi chorymi onkologicznie. Zebrane środki w całości zasilą fundusz leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji.