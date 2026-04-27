W stolicy padł historycznego sukces w świecie internetowych zbiórek. 26 kwietnia zakończył się dziewięciodniowy livestream charytatywny Patryka „Łatwoganga” Garkowskiego, prowadzony z mieszkania na Gocławiu. Podczas akcji na rzecz Fundacji Cancer Fighters zebrano rekordową kwotę 251 885 518 zł.



Wynik ten pozwolił na dwukrotne pobicie rekordów Guinnessa. Polska inicjatywa wyprzedziła dotychczasowe światowe osiągnięcia, w tym zbiórkę Amerykanina MrBeasta oraz francuski projekt Z Event. W szczytowym momencie transmisję na YouTube śledziło ponad 1,5 mln widzów jednocześnie.

Na transmisji pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Sanah i Cezary Pazura. Wiele gwiazd, w tym Maffashion i Jan Błachowicz, ogoliło głowy w geście solidarności z dziećmi chorymi onkologicznie. Zebrane środki w całości zasilą fundusz leczenia i rehabilitacji podopiecznych fundacji.

Pełną treść artykułu znajdziesz tutaj.