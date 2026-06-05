Ruszają wakacyjne atrakcje na nadwiślańskich plażach w Warszawie. Przez cały sezon nad bezpieczeństwem i komfortem wypoczywających będą czuwać dedykowani opiekunowie, a program wzbogaci nowa seria bezpłatnych wydarzeń plenerowych.



Czerwiec przyniósł ponowne otwarcie infrastruktury rekreacyjnej nad brzegiem rzeki. Tradycyjnie już, w ramach projektu realizowanego przez Dzielnicę Wisła, na odwiedzających czekają wyznaczone punkty wsparcia. Sam program działa na terenie stolicy od dziesięciu lat i ma na celu ułatwienie mieszkańcom codziennego wypoczynku.

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Rola i dostępność Warszawskich Plażowych

W wyznaczonych miejscach pojawiły się charakterystyczne pawilony informacyjne. Przebywający w nich pracownicy udostępniają bezpłatnie leżaki oraz akcesoria do gier sportowych. Służą oni także poradą w kwestiach logistycznych. Osoby te posiadają certyfikaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, są wyposażone w środki opatrunkowe i dysponują wiedzą o aktualnym rozkładzie rejsów lokalnej żeglugi pasażerskiej.

Opiekunowie realizują również misję ekologiczną. Propagują zasady właściwego współżycia z naturą oraz rozdają chętnym worki i rękawice do zbierania odpadów, co ma ułatwić dbanie o czystość nabrzeża.

Działania te obejmują pięć warszawskich plaż:

• Saska,

• Poniatówka,

• Rusałka,

• Żoliborz,

• kameralny odcinek przy bulwarze Pattona.

Pracownicy są dostępni dla mieszkańców według stałego harmonogramu, zawsze w godzinach od 11:00 do 19:00. W czerwcu oraz we wrześniu punkty działają jedynie w weekendy, natomiast przez cały lipiec i sierpień pomoc można uzyskać każdego dnia tygodnia.

Nadchodzi Festiwal Plaż – harmonogram wydarzeń

Tegoroczny sezon zostanie urozmaicony nową inicjatywą pod nazwą Festiwal Plaż. Będzie to seria rodzinnych spotkań tematycznych o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Inauguracyjne spotkanie zaplanowano na 28 czerwca na plaży Saskiej (rejon ulicy Krynicznej) w godzinach 12:00–15:00.

Organizatorzy przygotowali zestaw zróżnicowanych aktywności:

• występy muzyczne (w tym koncert saksofonowy oraz set producencki),

• warsztaty rękodzieła (tworzenie ekologicznych breloków i tradycyjnych lalek),

• plenerowe pokazy astronomiczne w mobilnym planetarium,

• zajęcia ruchowe (joga oraz pilates),

• rejsy turystyczne, spływy kajakowe oraz gra terenowa z nagrodami w postaci autorskich plakatów.

Kolejne odsłony festiwalu będą odbywać się cyklicznie raz w miesiącu, zawsze w innych punktach nadwiślańskich. 26 lipca wydarzenie zawita na Żoliborz, 30 sierpnia na plażę Rusałka, a finał akcji zaplanowano na 20 września na Poniatówce.

Za przygotowanie całego cyklu odpowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Instytucja ta współpracuje przy realizacji zadań z ramienia wolontariuszy Stowarzyszenia Lepsza Polska oraz instruktorów sieci Zdrofit. Udział we wszystkich wymienionych aktywnościach i spotkaniach jest całkowicie darmowy dla uczestników.