W czwartek, 23 lipca, amerykański raper Pitbull wystąpi na PGE Narodowym. Stołeczny ratusz ostrzega przed poważnymi utrudnieniami w ruchu, które obejmą rejon Saskiej Kępy. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w miejskiej komunikacji.



Mieszkańców stolicy oraz uczestników nadchodzącego wydarzenia muzycznego czeka logistyczne wyzwanie. Urząd Miasta wydał oficjalne instrukcje dotyczące poruszania się po Warszawie w dniu wydarzenia. Urzędnicy apelują, aby zrezygnować z podróży prywatnymi samochodami i wybrać Warszawski Transport Publiczny (WTP).

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Brak tramwajów z centrum na Pragę

Najważniejszą zmianą dla osób próbujących przedostać się przez Wisłę jest całkowity brak połączeń tramwajowych z centrum w stronę stadionu. Powodem jest trwający remont torowiska w Alejach Jerozolimskich oraz na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Składy linii 7, 22 i 24 kursują na zmienionych relacjach. „Siódemka” obsługuje wyłącznie odcinek praski (Kawęczyńska – Gocławek), natomiast linie 22 i 24 kończą trasy po lewej stronie Wisły, na Placu Starynkiewicza. W zastępstwie uruchomiono autobusową linię zastępczą Z-9 oraz dodatkową linię tramwajową 79, łączącą P+R Al. Krakowska z Gocławkiem m.in. przez Aleję Zieleniecką i Targową.

Saska Kępa zamknięta dla kierowców

Kierowcy samochodów osobowych muszą przygotować się na zamknięcie Saskiej Kępy. Od godziny 17:00 do 20:00 wjazd w ten rejon zostanie mocno ograniczony. Blokada obejmie obszary wyznaczone kluczowymi arteriami, w tym Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską oraz Bora-Komorowskiego. Przepustki (identyfikatory SK) uprawniające do wjazdu posiadać muszą mieszkańcy. Oprócz nich restrykcje nie dotyczą taksówek, jednośladów i pojazdów transportu publicznego. Ponadto policja może w każdej chwili zamknąć ulicę Sokolą, Zamoście oraz Zamoyskiego, co wymusi natychmiastowe objazdy dla autobusów linii 102, 125, 135, 146, 147, 202, E-1 oraz Z21.

Jak najszybciej dojechać na PGE Narodowy?

Służby miejskie wskazują dwa główne środki transportu, które pozwolą sprawnie dotrzeć pod bramy stadionu:

• Podziemną kolej – linia metra M2 (stacja Stadion Narodowy),

• Kolej naziemną – pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich (stacja Warszawa Stadion).

Powrót po koncercie: Możliwe blokady mostów

Największe zmiany w organizacji ruchu mogą nastąpić po zakończeniu imprezy. Około godziny 23:00, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tysiącom pieszych opuszczających obiekt, policja prawdopodobnie wyłączy z ruchu kołowego Most Poniatowskiego (wraz z wiaduktem od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a), Most Świętokrzyski oraz Aleję Zieleniecką.

W przypadku realizacji tego scenariusza, ZTM skieruje autobusy na trasy alternatywne. Linie 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 oraz zastępcza Z-9 pojadą przez Most Łazienkowski. Autobusy 146, 147 i Z21 zawrócą na ulicy Targowej w stronę Alei Zielenieckiej. Zmienionymi trasami pojadą także linie 118, 127 (przez Dobrą) oraz 162, N16 i N64 (przez Most Śląsko-Dąbrowski).

Dla ułatwienia powrotów miasto uruchomi dodatkowe kursy autobusów 138 (w stronę Bokserskiej), 509 (kierunek Gocław i Winnica) oraz 517 (z Ronda de Gaulle'a do Włoch). Ponadto pasażerowie będą mogli skorzystać ze zwiększonej częstotliwości kursowania drugiej linii metra oraz dodatkowych tramwajów linii 7 i 26. Dokładne połączenia można na bieżąco weryfikować na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.