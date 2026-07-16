Zarząd Zieleni rozpoczął remont w północnej części mokotowskiego Parku Arkadia. Jeszcze w tym roku zniszczone ścieżki zastąpi nawierzchnia mineralna, a płazy i drzewa będą chronione dzięki specjalnym, podwieszanym chodnikom.



Mokotowski Park Arkadia jeszcze w tym roku stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców i zwierząt. Właśnie rozpoczęliśmy prace budowlane - poinformował w czwartek Zarząd Zieleni.

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Remont Parku Arkadia Ruszyły pierwsze prace

Prace rozpoczęły się w północnej części parku, u podnóża skarpy. Odnawiane są zniszczone alejki – w większości miejsc zostaną one wykonane z nawierzchni mineralnej. „W celu ochrony korzeni drzew oraz w miejscach, gdzie przebiegają trasy wędrówek zwierząt, szczególnie płazów, powstaną chodniki podwieszane typu deck” - przekazali ogrodnicy z Zarządu Zieleni.

W miejscach, gdzie wypływała woda, które naturalnie występują w północnej części parku - przywrócone zostaną przepusty kierujące nadmiarową wodę do zbiornika. Dzięki temu zwiększy się dostępność tego rejonu parku dla osób z niepełnosprawnościami.

Po wschodniej stronie jednego ze zbiorników (u zbiegu skrzyżowania ul. Idzikowskiego i Piaseczyńskiej) na powierzchni 300 mkw. posadzone zostaną nowe rośliny.

Koniec prac zaplonowano na koniec tego roku.

Historia i unikalny układ Parku Arkadia

Park Arkadia to teren skarpy wiślanej pełny zbiorników wodnych i naturalnych mokradeł - to tereny położone na północ od Królikarni oraz znajdujące się u jej stóp stawy, będące niegdyś jej częścią. Powstał w latach 1968–1970 wg projektu Longina Majdeckiego.

Dzieli się na Arkadię Górną i Dolną. Kompozycję Arkadii Górnej wyznacza system alejek parkowych skomunikowanych z ul. Puławską i sąsiadującą Królikarnią. Z kolei układ kompozycyjny Arkadii Dolnej wyznaczony jest przez podłużny staw rozciągający się równolegle do skarpy. Obie części parku łączą się systemem schodów, prowadzonych po skarpie alei oraz wąwozem będącym jednocześnie granicą parku. Różnica w wysokości terenu pomiędzy Arkadią Dolną i Górną wynosi ponad 10 m.

Arkadia zajmuje powierzchnię ok. 14 ha i charakteryzuje się wysokim stopniem bioróżnorodności. Oprócz zieleni parkowej na skarpie i podskarpiu występują zbiorowiska roślinne, które powstały samoistnie. Rośnie tu ols (las olchowy) z dominującą olszą czarną (Alnus glutinosa). Ogólnie w całym Parku rośnie ponad 3,5 tys. drzew liściastych.

Teren warszawskiej Arkadii porośnięty jest w 60 proc. drzewostanem, co sprzyja obecności ptaków. Na podmokłym terenie można spotkać płazy: ropuchę szarą (Bufo bufo) i traszkę zwyczajną (Lissotriton vulgaris) – występującą w Rowie Piaseczyńskim.

Park Arkadia od 2006 roku jest w całości objęty prawną formą ochrony przyrody jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy.