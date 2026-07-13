Prywatne call center, modulator głosu i setki kart SIM – tak działał gang oszustów z warszawskiej Woli, który wyłudził ponad 300 tysięcy złotych. Policjanci rozbili grupę, zaczynając od zatrzymania złodzieja plecaka.



Policjanci z Woli rozbili gang oszustów, którzy m.in. kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano czterech mężczyzn. Usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Wszyscy trafili do aresztu.

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Policja z Woli wpadła na trop grupy oszustów

Zaczęło się od kradzieży zegarków i plecaka. Policjanci z Woli zatrzymali w tej sprawie 47-latka. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli kartę płatniczą na dane innej osoby i dowód osobisty na dane innej osoby ze zdjęciem zatrzymanego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

„Działania policjantów krok po kroku doprowadziły ich do rozwikłania tej sprawy. Policjanci ustalili przestępczy proceder polegający na podrabianiu i posługiwaniu się przez sprawców dokumentami osób bez ich wiedzy i zgody, zakładaniu na ich dane kont bankowych, zaciąganiu kredytów i pożyczek na ich dane oraz wypłacaniu środków pieniężnych z bankomatów” – przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Modulator głosu i fałszywe biuro call center

Operacyjni namierzyli również wynajęte biuro, które służyło jako call center do przestępczego procederu. Podczas przeszukania biura policjanci znaleźli kilkaset kart SIM, telefony komórkowe, laptopy, karty bankomatowe, modulator głosu oraz szereg różnych dokumentów, a także podrobione dokumenty osobiste, na których były nazwiska innych osób, natomiast na zdjęciach widniał jeden i ten sam mężczyzna.

Śledczy ustalili, że w jednym przypadku sprawcy założyli na dane pokrzywdzonego, bez jego wiedzy i zgody, rachunek bankowy, a następnie podszywali się pod niego, oferując w sieci przyspieszone kursy na prawo jazdy.

Oszustwa na fikcyjne kursy prawa jazdy

„W taki sposób przejmowali od innych osób pokrzywdzonych wpłaty środków finansowych na ten cel, bez zamiaru realizacji swojej oferty. W taki sposób dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 223 tys. zł” – wyjaśniła nadkom. Sulowska.

W sprawie zatrzymano cztery osoby – dwaj mężczyźni to bracia w wieku 30 i 34 lat, wcześniej karani, a teraz przebywający na wolności w ramach zawieszonego aresztu. Pozostali dwaj mężczyźni w wieku 53 i 49 lat przebywali łącznie około 20 lat w zakładach karnych za różne przestępstwa. Dwaj zatrzymani mieli przy sobie narkotyki.

Wszyscy usłyszeli łącznie 31 zarzutów dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej, kradzieży i usiłowania oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tys. zł. Dwóch z nich dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków.

Sąd zgodził się na aresztowanie zatrzymanych. Grozi im do 15 lat więzienia.