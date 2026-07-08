Wstęp na festiwal jest bezpłatny
Wydarzenie zaplanowano na dwa lipcowe weekendy: 10–11 lipca oraz 17–18 lipca 2026 roku. Przedsięwzięcie, współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, łączy w programie różnorodne formy aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. Wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.
Oś wydarzenia stanowi scena muzyczna, na której zaprezentują się polscy wykonawcy reprezentujący muzykę alternatywną, indie oraz elektronikę. Pierwszy piątek (10 lipca) otworzą występy LOR oraz maks.tachasiuk. W sobotę, 11 lipca, wystąpią Leon Krześniak i Dezydery. Drugi weekend rozpocznie się 17 lipca koncertami formacji Bluszcz oraz Ofelii, a festiwal zamkną 18 lipca koncerty Blauki i Rosalie.
Piątkowe wieczory uzupełnią plenerowe występy teatru improwizowanego. Warszawski Klub Komediowy zaprezentuje dwa spektakle: „All Inclusive – Urlop improwizowany” w pierwszym tygodniu oraz „Kochanie, musimy porozmawiać...” w drugim. Po zakończeniu części scenicznej przewidziano potańcówki, które poprowadzi dj I Say Mikey.
Festiwalowi towarzyszyć będą strefy handlowo-wystawiennicze o zróżnicowanym profilu. W dniach 10–11 lipca w parku pojawią się wystawcy oferujący płyty winylowe, CD oraz kasety magnetofonowe. To przestrzeń skierowana do kolekcjonerów i miłośników nośników analogowych.
W kolejny weekend, 17–18 lipca, miejsce targów muzycznych zajmie Targowisko Sztuki. W tej strefie będzie można obejrzeć oraz kupić wyroby rzemiosła artystycznego, w tym autorską biżuterię, przedmioty codziennego użytku, zabawki i dzieła sztuki.
Program Estradowego Lata obejmuje również działania o charakterze sportowym i jubileuszowym. W obie festiwalowe soboty o godzinie 11:00 organizowane będą otwarte zajęcia jogi na trawie, przeznaczone dla osób szukających relaksu na świeżym powietrzu.
Swoje przestrzenie aktywności przygotowali także partnerzy wydarzenia. Totalizator Sportowy zorganizuje dedykowaną strefę ruchu. Z kolei Wodociągi Warszawskie, które w 2026 roku obchodzą 140-lecie istnienia, zapewnią uczestnikom bezpłatny dostęp do wody pitnej podczas wszystkich dni festiwalowych.