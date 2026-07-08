W lipcu Multimedialny Park Fontann w Warszawie zmieni się w przestrzeń letnich wydarzeń kulturalnych. Nowy, bezpłatny festiwal Estradowe Lato 2026 zaoferuje mieszkańcom i turystom koncerty, spektakle, potańcówki oraz targi tematyczne.



Wydarzenie zaplanowano na dwa lipcowe weekendy: 10–11 lipca oraz 17–18 lipca 2026 roku. Przedsięwzięcie, współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, łączy w programie różnorodne formy aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. Wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.

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Koncerty i spektakle teatralne

Oś wydarzenia stanowi scena muzyczna, na której zaprezentują się polscy wykonawcy reprezentujący muzykę alternatywną, indie oraz elektronikę. Pierwszy piątek (10 lipca) otworzą występy LOR oraz maks.tachasiuk. W sobotę, 11 lipca, wystąpią Leon Krześniak i Dezydery. Drugi weekend rozpocznie się 17 lipca koncertami formacji Bluszcz oraz Ofelii, a festiwal zamkną 18 lipca koncerty Blauki i Rosalie.

Piątkowe wieczory uzupełnią plenerowe występy teatru improwizowanego. Warszawski Klub Komediowy zaprezentuje dwa spektakle: „All Inclusive – Urlop improwizowany” w pierwszym tygodniu oraz „Kochanie, musimy porozmawiać...” w drugim. Po zakończeniu części scenicznej przewidziano potańcówki, które poprowadzi dj I Say Mikey.

Targi tematyczne i rzemiosło

Festiwalowi towarzyszyć będą strefy handlowo-wystawiennicze o zróżnicowanym profilu. W dniach 10–11 lipca w parku pojawią się wystawcy oferujący płyty winylowe, CD oraz kasety magnetofonowe. To przestrzeń skierowana do kolekcjonerów i miłośników nośników analogowych.

W kolejny weekend, 17–18 lipca, miejsce targów muzycznych zajmie Targowisko Sztuki. W tej strefie będzie można obejrzeć oraz kupić wyroby rzemiosła artystycznego, w tym autorską biżuterię, przedmioty codziennego użytku, zabawki i dzieła sztuki.

Rekreacja i strefy partnerskie

Program Estradowego Lata obejmuje również działania o charakterze sportowym i jubileuszowym. W obie festiwalowe soboty o godzinie 11:00 organizowane będą otwarte zajęcia jogi na trawie, przeznaczone dla osób szukających relaksu na świeżym powietrzu.

Swoje przestrzenie aktywności przygotowali także partnerzy wydarzenia. Totalizator Sportowy zorganizuje dedykowaną strefę ruchu. Z kolei Wodociągi Warszawskie, które w 2026 roku obchodzą 140-lecie istnienia, zapewnią uczestnikom bezpłatny dostęp do wody pitnej podczas wszystkich dni festiwalowych.