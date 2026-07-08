Początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z przestrzeni coworkingowej w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Po zgłoszeniu w trwającym naborze można wynająć biurko w atrakcyjnej cenie, korzystać z sal konferencyjnych, szkoleń i doradztwa biznesowego w centrum Warszawy, na Powiślu.



Centrum Przedsiębiorczości działa w Warszawie od 2013 r. Posiada bogatą ofertę wsparcia dla osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub prowadzą ją nie dłużej niż 3 lata. W centrum na Smolnej początkujący przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty miejskiego coworku.

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– Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie. Dlatego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferujemy początkującym przedsiębiorcom nie tylko miejsce do pracy w atrakcyjnej cenie, ale także szkolenia i doradztwo, które pomagają rozwijać firmę – mówi dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych Joanna Popielawska.

Co oferuje miejski coworking w Centrum Przedsiębiorczości Smolna?

Osoby, które nie dłużej niż 3 lata prowadzą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, mogą w Centrum Przedsiębiorczości Smolna na atrakcyjnych warunkach wynająć przestrzeń do pracy. Ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z miejskiego coworku na Smolnej, mają do dyspozycji biurko w otwartej przestrzeni, z widokiem na park, oraz możliwość korzystania z trzech sal konferencyjnych.

Osoby korzystające z miejskiego coworkingu w Centrum Przedsiębiorczości Smolna otrzymują:

preferencyjną stawkę za wynajem biurka,

dostęp do szerokopasmowego internetu, 3 sal konferencyjnych, zaplecza socjalnego i urządzeń wielofunkcyjnych,

możliwość założenia indywidualnej skrzynki pocztowej,

możliwość skorzystania z regularnie organizowanych, atrakcyjnych, merytorycznych szkoleń i programów doradczych, które organizuje centrum,

możliwość pracy w dogodnej lokalizacji i przyjaznym miejscu w parku Karola Beyera.

Dostępność miejsc i zgłoszenia

Przestrzeń coworkingowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach 7:00 – 24:00. Stawka miesięczna za wynajem biurka przez pierwszy rok wynosi 551 zł netto.

Wszelkie pytania dotyczące oferty coworku na Smolnej można kierować na adres e-mail: [email protected] lub pod numer telefonu: 22 443 02 57.