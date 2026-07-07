Prawie metrowy wąż o intensywnych barwach czekał w pudełku na funkcjonariuszy Ekopatrolu straży miejskiej.



Strażnicy miejscy otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące udania się na Chomiczówkę. Jedna z mieszkanek ulicy Conrada czekała na Ekopatrol z pudełkiem po butach. W środku miał znajdować się sporej wielkości wąż zbożowy.

Reklama Reklama

Wąż zbożowy na warszawskich Bielanach

Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce skontaktowali się z osobą zgłaszającą. Po otwarciu pudełka okazało się, że w środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów wąż zbożowy o intensywnych barwach. Jego wielkość wskazywała, że strażnicy mieli do czynienia z osobnikiem dorosłym.

Wstępne badanie przeprowadzone przez strażników nie wykazało żadnych ran ani innych obrażeń. Wąż sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego. Prawdopodobnie uciekł komuś z terrarium. Po przeniesieniu nieproszonego gościa do pojemnika transportowego strażnicy odwieźli go do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO, gdzie zajmą się nim specjaliści.

Czy wąż zbożowy występuje w Polsce?

Wąż zbożowy występuje w Polsce wyłącznie jako zwierzę hodowlane – gatunek ten nie zasiedla naturalnie europejskich ekosystemów. Dostępność zbożówek w polskich sklepach terrarystycznych jest powszechna, a liczne hodowle krajowe oferują szeroki wybór umaszczeń.

Popularny wąż zyskał rzeszę miłośników dzięki prostym wymaganiom i przystępnym cenom, co uczyniło go najczęściej wybieranym gadem przez początkujących hodowców w naszym kraju.