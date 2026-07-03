Warszawa rozpoczyna prace nad nową „Strategiczną mapą hałasu”. Stołeczny ratusz ogłosił przetarg na wykonanie dokumentu, który wskaże najbardziej głośne strefy miasta i posłuży do planowania działań naprawczych.



Urząd m.st. Warszawy zainicjował proces tworzenia zaktualizowanego opracowania dotyczącego klimatu akustycznego stolicy. Ogłoszone postępowanie przetargowe ma wyłonić wykonawcę dokumentacji, która precyzyjnie określi poziom natężenia dźwięków w granicach administracyjnych całego miasta. Zgromadzone w ten sposób dane posłużą do projektowania rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców.

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Strategiczna mapa hałasu to kompleksowy dokument techniczny. Analizuje on obciążenie środowiska dźwiękami pochodzącymi z kilku kluczowych źródeł. Badania obejmą przede wszystkim ruch drogowy, szynowy – w tym kolej oraz sieć tramwajową – a także transport lotniczy i działalność obiektów przemysłowych. Dzięki temu urzędnicy zyskają rzetelną wiedzę o tym, które rejony Warszawy są w największym stopniu narażone na nadmierne decybele.

Praktyczne narzędzie zmian w infrastrukturze

Zgromadzona dokumentacja nie pełni wyłącznie roli informacyjnej. Stanowi ona kluczowe narzędzie inżynieryjne wykorzystywane przy modernizacji miejskiej infrastruktury. Na podstawie wniosków z analiz możliwe będzie precyzyjne wdrażanie działań zmniejszających uciążliwości dźwiękowe. Chodzi m.in. o wyznaczanie miejsc wymagających położenia tzw. cichych nawierzchni drogowych czy wprowadzanie korekt w dotychczasowej organizacji ruchu pojazdów.

Mapa pełni również ważną funkcję formalno-prawną. Na jej podstawie sejmik województwa co pięć lat zobowiązany jest do uchwalenia specjalnego programu ochrony środowiska przed hałasem.

Harmonogram przetargu i realizacji

Podmioty zainteresowane realizacją tego zamówienia publicznego mogą składać swoje oferty do 4 sierpnia 2026 roku, do godziny 10:00. Szczegóły dotyczące warunków udziału w przetargu zostały udostępnione w oficjalnych kanałach informacyjnych miasta. Zgodnie z założeniami nowa mapa akustyczna Warszawy musi powstać najpóźniej do 30 czerwca 2027 roku.

Do momentu sfinalizowania nowych badań i wejścia w życie aktualnego dokumentu, oficjalną podstawą analityczną pozostają dane z 2022 roku. Obecnie obowiązujące opracowanie jest publicznie dostępne dla każdego. Mieszkańcy mogą zweryfikować sytuację akustyczną w swojej okolicy za pośrednictwem miejskiego serwisu mapowego, w którym uruchomiono dedykowaną zakładkę poświęconą hałasowi.