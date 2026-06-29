Wysokie temperatury w stolicy wymagają wdrożenia specjalnych procedur w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Pod opieką placówki znajduje się ponad 9 tysięcy zwierząt. Wyjaśniamy, jak infrastruktura i biologia pomagają im przetrwać falę gorąca.



Letnie fale upałów stanowią wyzwanie logistyczne i opiekuńcze dla personelu Warszawskiego ZOO. Bezpieczeństwo ponad 9 tysięcy osobników reprezentujących setki gatunków wymaga zróżnicowanych metod chłodzenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb biologicznych poszczególnych zwierząt.

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Nowoczesna infrastruktura i naturalne kryjówki

Podstawą systemów chłodzących w ogrodzie jest stały dostęp do świeżej wody. Na wybiegach funkcjonują baseny, sadzawki, sztuczne błotniska oraz systemy zraszaczy. Wybrane pawilony, w tym obiekty dla bezkręgowców, małp człekokształtnych oraz Akwarium, posiadają pełną klimatyzację. W przypadku ryb i innych organizmów wodnych, stabilność warunków termicznych wspierają systemy sztucznego schładzania wody. Zwierzęta mają również możliwość swobodnego przemieszczania się między nasłonecznionymi wybiegami a zacienionymi wnętrzami budynków.

Co istotne, w walce z temperaturą pomaga sama zieleń. Zarządcy celowo rezygnują z koszenia części trawników. Wyższa roślinność skutecznie zatrzymuje wilgoć w glebie i ogranicza nagrzewanie się gruntu, poprawiając lokalny mikroklimat.

Biologiczne sposoby na termoregulację

Przystosowanie do gorąca zależy od gatunku. Gady regulują temperaturę, przenosząc się do wody lub na wilgotne podłoże, gdy słońce staje się zbyt intensywne. Płazy wybierają ukryte, wilgotne stanowiska. Z kolei żyrafy, mimo afrykańskiego pochodzenia, w najgorętszych porach dnia szukają cienia.

Naturalne mechanizmy obronne wykazują też inne ssaki. Słonie wykorzystują kąpiele błotne – wysychająca warstwa na skórze działa jak filtr przeciwsłoneczny i izolator. Hipopotamy natomiast chronią naskórek dzięki naturalnej, różowawej wydzielinie. Ciekawe zjawisko dotyczy pingwinów przylądkowych. Gatunek ten pochodzi z południowej części Afryki, przez co anatomicznie jest znacznie lepiej przystosowany do upałów niż do ujemnych temperatur. Od czerwca ptaki te użytkują nowy pawilon z nowoczesnym zapleczem i obszernym basenem.

Pracownicy ZOO zaznaczają, że spadek aktywności i odpoczynek zwierząt w ukryciu podczas upalnych godzin jest zjawiskiem w pełni naturalnym.

Zasady dla odwiedzających

Ogród Zoologiczny apeluje o właściwe zachowanie podczas wizyt w upalne dni. Wysokie temperatury generują stres u zwierząt, dlatego kluczowe jest zachowanie spokoju, unikanie hałasu i bezwzględny zakaz dokarmiania.

Dla komfortu ludzi na Alei Głównej uruchomiono kurtynę wodną. Spacerujący powinni jednak pamiętać o nakryciu głowy, nawadnianiu organizmu oraz planowaniu wizyty w godzinach porannych. Szczególnej uwagi wymagają dzieci oraz seniorzy.