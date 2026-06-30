Pasażerowie na stacji Warszawa Gdańska mogą już korzystać z nowego tunelu podziemnego. Inwestycja ułatwia dostęp do peronów i komunikacji miejskiej, stanowiąc kluczowy element przygotowań do modernizacji warszawskiej linii średnicowej.



Nowo otwarty tunel na stacji Warszawa Gdańska ma długość 180 metrów. Jego głównym zadaniem jest skrócenie drogi pomiędzy peronami kolejowymi a przystankami tramwajowymi i autobusowymi oraz stacją metra. W ramach zrealizowanych prac, których łączny koszt wyniósł około 100 milionów złotych, infrastruktura została w pełni dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Na stacji zamontowano nowoczesne windy oraz schody ruchome. Komfort podróżnych oczekujących na pociągi mają poprawić także nowe wiaty, które zastąpiły dotychczasowe konstrukcje i zapewniają lepszą ochronę przed opadami oraz wiatrem.

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Przygotowanie do modernizacji średnicy

Rozbudowa infrastruktury Dworca Gdańskiego nie służy wyłącznie bieżącej obsłudze pasażerów, ale wpisuje się w szerszy plan inwestycyjny na terenie warszawskiego węzła kolejowego. Obiekt jest przygotowywany do przejęcia zwiększonego ruchu związanego z planowaną przebudową linii średnicowej oraz pracami na stacji Warszawa Wschodnia. Zgodnie z harmonogramem, od grudnia 2026 roku część składów dalekobieżnych zacznie kursować właśnie przez stację Warszawa Gdańska. Uruchomienie nowego przejścia podziemnego wraz z dodatkowymi wyjściami z peronów ma zapobiec zatorom i umożliwić płynne oraz bezpieczne rozłożenie potoków podróżnych w momentach szczytowego natężenia ruchu.

Historia kolei na ścianach tunelu

Poza funkcją stricte transportową, podziemny obiekt zyskał unikalną oprawę wizualną. Ściany przejścia pokryto wielkoformatowymi grafikami, których łączna powierzchnia wynosi 550 metrów kwadratowych. Przedstawiają one chronologiczny rozwój Warszawy oraz tutejszej infrastruktury kolejowej od lat 20. ubiegłego wieku aż po czasy współczesne. Na muralach odwzorowano historyczne i nowoczesne obiekty, w tym dawny Dworzec Warszawsko-Wiedeński oraz Dworzec Centralny, a także postacie pasażerów i mieszkańców stolicy z różnych epok. W celu zabezpieczenia estetyki przestrzeni publicznej, wielobarwne grafiki pokryto specjalną powłoką chroniącą przed aktami wandalizmu (graffiti), a bezpieczeństwa wewnątrz tunelu pilnuje nowo zainstalowany system monitoringu wizyjnego powiązany z dynamiczną informacją pasażerską.