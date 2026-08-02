Tramwaje ponownie będą kursowały ulicą Grójecką – oraz w Aleje Jerozolimskie. Zmieni się także ruch tramwajowy na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II. Wszystko to od 3 sierpnia.



Tramwaje Warszawskie remontują w wakacje torowiska w kilku miejscach. Właśnie kończy się część tych robót i zmieni się organizacja ruchu tramwajowego. W Alejach Jerozolimskich tramwaje dojadą od strony Ochoty do Ronda gen. Ch. de Gaulle’a; nadal nie będą przejeżdżały przez Wisłę Mostem Józefa Poniatowskiego. Ruch tramwajowy wróci także na ulicę Grójecką między Placem A. Zawiszy a Placem G. Narutowicza. Na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II tramwajarze rozpoczną drugi etap remontu – tym razem składy nie będą kursowały Aleją Jana Pawła II między Rondem ONZ a Aleją „Solidarności” oraz Aleją „Solidarności” między Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym.

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Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie

W Aleje Jerozolimskie wróci „dziewiątka” – tramwaje dojadą do Ronda gen. Ch. de Gaulle’a. Ponieważ tramwajarze skończą remont na ulicy Grójeckiej, tramwaje linii 9 wrócą na swoją stałą trasę w Alei Krakowskiej i na ulicy Grójeckiej, czyli będą kursowały z pętli P+R Aleja Krakowska do przystanku Muzeum Narodowe 05, przy Rondzie gen. Ch. de Gaulle’a. Składy przejadą przez skrzyżowanie bez pasażerów i zmienią kierunek jazdy na rozjeździe nakładkowym. W stronę Ochoty pasażerowie wsiądą na przystanku Muzeum Narodowe 06.

Przywrócona zostanie także stała trasa tramwajów linii 1 – będą kursowały między Żeraniem Wschodnim/Annopolem a pętlą P+R Aleja Krakowska lub Banacha.

Na zmienionych trasach pozostaną tramwaje linii 7 (Kawęczyńska-Bazylika – Gocławek), 22 i 24 (Nowe Bemowo/Piaski – Plac S. Starynkiewicza). Przestaną kursować tramwaje linii 79, zmieni się trasa dodatkowej linii tramwajowej 73. Składy z tym numerem będą kursowały z pętli Kawęczyńska-Bazylika na Czynszową przez ulice Kawęczyńską, Aleję Tysiąclecia, Kijowską, Targową, 11 Listopada, Stalową.

Linie zastępcze nie znikną

Nadal będą jeździły autobusy linii zastępczych Z-9 i Z21, przy czym Z-9 zmieni nieco trasę – będą kursowały między Placem S. Starynkiewiczaa RondemWiatraczna.

Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 19 – będą kursowały na krótszej trasie, z Nowego Bemowa do Kina Femina. Tu zmienią numer i jako 26 pojadą trasą tej linii do Metra Młociny. W kursach w przeciwnym kierunku podobnie – tramwaje linii 26 z Metra Młociny przy Alei „Solidarności” zmienią numer na 19 i dalej pojadą na Nowe Bemowo.

Tramwaje linii 20 zamiast ul. Okopowej będą kursowały objazdem przez Aleję Jana Pawła II.

Linia 76 będzie jeździła na trasie Miasteczko Wilanów – Wiatraczna od Placu Bankowego: Trasą WZ, Targową, J. Zamoyskiego i Grochowską.

Nie zmieni się kursowanie autobusów linii zastępczych Z26 i Z33. Z26 jeździ między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola, a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK „Radosław”.