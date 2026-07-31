Od piątku 31 lipca goryle w warszawskim zoo są niedostępne dla zwiedzających. Z powodu wysokich temperatur oraz awarii klimatyzacji zwierzęta wycofano z wybiegu zewnętrznego i Pawilonu Małp Człekokształtnych.



Od piątku do odwołania goryle w warszawskim ogrodzie zoologicznym będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.

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„Kochani, od dzisiaj 31 lipca do odwołania goryle nie będą dostępne dla zwiedzających. Zwierzęta nie będą widoczne ani na wybiegu zewnętrznym, ani w Pawilonie Małp Człekokształtnych” - poinformował stołeczny ogród zoologiczny.

Mieszkańcy Pawilonu Małp Człekokształtnych i ich niezwykli przyjaciele

W Warszawie mieszkają trzy goryle: samiec Azizi, a także samice N'Hasa i N'Iralé. Goryle są roślinożercami, są łagodne i tolerancyjne dla innych gatunków. Co roku na wybiegu zewnętrznym goryli z jaj wykluwają się kaczki krzyżówki. Jak przekazali opiekunowie, Azizi darzy je wielką sympatią.

Goryle co noc budują nowe gniazdo. „Również podczas popołudniowych drzemek wykorzystują dostępny im materiał do przygotowania sobie wygodnego łóżka. Gniazdo dzienne jest mniej wygodne niż nocne, zbudowane na szybko, mniej dokładne, bo ma byc tylko na chwilę, na drzemkę. Jednak dla naszego Vikusia, gniazdo to gniazdo. Zatem niczym księżniczka na ziarnku grochu dba o jego imponujące rozmiary” - zaznaczyli opiekunowie.

Goryle nizinne to jedne z największych i najsilniejszych małp na świecie. Zamieszkują środkową Afrykę. Zwierzęta te to przede wszystkim wegetarianie. Żywią się owocami, liśćmi, łodygami i korą drzew. Czasami urozmaicają dietę mrówkami i termitami.

Goryl nizinny – gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem

Najbardziej charakterystyczną cechą samców goryla są srebrne plecy. Srebrzysty wygląd jest spowodowany przez krótkie, białe włosy, które nie są oznaką starości, natomiast pokrywają plecy samców. Ta cecha rozwija się, gdy samce są w pełni dorosłe - zwykle w wieku około 15 lat.

Goryl nizinny jest gatunkiem krytycznie zagrożony wyginięciem w najbliższej przyszłości. Objęty jest również Konwencją CITES.