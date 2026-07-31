Z powodu obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stolicę czekają spore utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej. ZTM wprowadzi liczne objazdy dla autobusów i tramwajów, wyznaczy specjalne linie oraz tymczasowo zamknie kluczowe ulice Śródmieścia i Woli.



Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą wiązały się ze zmianami w ruchu. Do miejsc uroczystości najlepiej dojechać komunikacją publiczną, a przed podróżą sprawdzić aktualny rozkład jazdy - zaznaczył stołeczny ratusz.

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Obchody Powstania Warszawskiego w piątek – pierwsze zmiany w kursowaniu autobusów

Pierwsze uroczystości związane z rocznicą wybuchu Popowstania zaplanowano na piatek. O godzinie 18.00 rozpocznie się nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego przy ul. Długiej, a po nim także uroczystości pod pobliskim Pomnikiem Powstania Warszawskiego. „W tym czasie autobusy linii: 116, 178, 180, 503, N44 – kursujące na północ – będą omijały Plac Krasińskich, skręcając w lewo na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Kapucyńskiej, żeby dotrzeć do Al. Solidarności i następnie na wysokości Pl. Bankowego w prawo w ul. Andersa. W powrotną stronę skręcą w prawo tuż przed Pl. Krasińskich w ul. Świętojerską, przejadą przez Pl. Bankowy i skręcą w lewo, dojeżdżając do swoich tras ul. Senatorską” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 518 będą jeździły przez ulice Świętojerską i Andersa – kończąc i zaczynając kurs z przystanku Metro Ratusz-Arsenał.

Godzina „W” i Marsz Powstania Warszawskiego w sobotę – utrudnienia w centrum

Kulminacja obchodów i w związku z tym utrudnień będzie w sobotę. O godz. 17.00, czyli w godzinę „W”, motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają pojazdy na minutę. Mogą też włączyć klaksony. Na najbliższych stacjach zatrzymają się pociągi metra.

W tym dniu ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy zbiorą się o godz. 15.00 na Rondzie Dmowskiego, a następnie przejdą ulicami: Al. Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową na Pl. Krasińskich. Zakończenie zgromadzenia zgłoszono na godz. 21.00

W przypadku braku możliwości przejazdu tramwaje: 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79 i T oraz autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 520, 521, 525, Z-9 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Specjalne linie tramwajowe i autobusowe ZTM na Cmentarz Wojskowy na Powązkach

By łatwiej poruszać się pomiędzy miejscami uroczystości w sobotę uruchomione zostaną tramwaje specjalnej linii W oraz autobusy linii: 912, 922, 970 i 980.

Autobusy wyruszą sprzed Cmentarza Wojskowego na Powązkach i pojadą dalej ulicami: 912: Powązkowską, Okopową, Towarową, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Fort Wola, do Cmentarza Wolskiego; 922: Krasińskiego, pl. Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont; 970: Powązkowską, Okopową, (powrót: Leszno), Al. Solidarności, Mostem Śląsko-Dąbrowskim, Al. Solidarności, Targową, Kijowską, do Dworca Wschodniego, a 980: Powązkowską, Okopową, Anielewicza, Andersa do stacji metra Ratusz Arsenał (powrót ulicami: Andersa, Nowolipki, Zamenhofa).

„Linie: 922, 970 i 980 będą kursowały w godz. 15.00 – 20.00, z wyjątkiem linii 912 która wyruszy później, bo o godz. 17.30 i zakończy jazdę tak jak wszystkie linie dodatkowe, czyli o 20.00” - przekazał ZTM.

Zabytkowe tramwaje na linii W będą jeździły w godzinach 15.00–20.00 z Cmentarza Wolskiego ulicami: Kasprzaka, Prostą, Al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową, Grójecką, Banacha do pętli Banacha.

Koncert „Warszawiacy Śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki” – zamknięte ulice wokół Placu Piłsudskiego

Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert „Warszawiacy Śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki”. W związku z tym w godzinach 17.00-24.00 zamknięty zostanie ruch na Placu Piłsudskiego, Placu Małachowskiego oraz na ulicach: Wierzbowej, Focha i Królewskiej – na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia. Wtedy na trasy objazdowe ruszą autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44.

Masa Powstańcza i Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych – utrudnienia w niedzielę i środę

Z kolei w niedzielę w godzinach około 17:00–20:00, ulicami Warszawy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza. Na trasie przejazdu będą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu i chwilowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Rowerzyści przejadą trasą: Przyokopowa, Prosta, Rondo Daszyńskiego, Towarowa, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Białobrzeska, Kopińska, Grójecka, Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Boboli, Rakowiecka, Al. Niepodległości, Woronicza, Puławska, Waryńskiego, Al. Armii Ludowej, Wawelska, Krzyckiego, Raszyńska, Pl. Zawiszy, Towarowa, Rondo Daszyńskiego, Prosta, Przyokopowa.

Natomiast w środę, w godzinach około 19.00–21.30, odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego spod Pomnika Ofiar Rzezi Woli na Cmentarz Powstańców Warszawy. „W czasie przemarszu należy spodziewać się krótkich wstrzymań ruchu na trasie wydarzenia” - zaznaczył ratusz.