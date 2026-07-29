Nadchodząca 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się przy temperaturach przekraczających 30 stopni. Władze stolicy wprowadziły specjalne środki ostrożności, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i weteranom. Zapowiedziano zmiany w programie obchodów.



Synoptycy zapowiadają na nadchodzący weekend temperatury sięgające ponad 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego czy problemów z układem krążenia, co wymaga szczególnej ostrożności od seniorów, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

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Z tego powodu głównym priorytetem organizatorów stała się ochrona zdrowia Powstańców Warszawskich. Zdecydowano o skróceniu części punktów programu, ograniczając do minimum czas przebywania weteranów w pełnym słońcu. Miejsca przeznaczone dla kombatantów zlokalizowano w zacienionych strefach. Miasto wyposażyło bohaterów walk o Warszawę w parasole ochronne i pamiątkowe wachlarze. Na miejscu wspierają ich harcerze i wolontariusze, odpowiadający za asystę, bezpieczeństwo oraz sprawną komunikację między stacjami uroczystości.

Dostęp do wody i kurtyny wodne

Podczas miejskich zgromadzeń kluczowe będzie odpowiednie nawodnienie. W stołecznych dzielnicach, w tym na Śródmieściu, Ursynowie, Targówku, Żoliborzu i Bulwarach Wiślanych, dostępne są poidła miejskie oraz ujęcia wód podziemnych i studnie oligoceńskie.

Dodatkowo w rejonie oficjalnych uroczystości Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozstawi beczkowozy, z których wodę dystrybuować będą harcerze.

Ulgę przechodniom przyniosą również zraszacze wodne rozpylające mgiełkę. Zostały one zlokalizowane m.in. na placu Zamkowym, placu Defilad, placu Konstytucji oraz przy ulicy Floriańskiej na Pradze. Mniejsze instalacje uruchomiono we wszystkich dzielnicach Warszawy – ich dokładne położenie można zweryfikować na interaktywnej mapie.

Miejsca Chłodu i kampania edukacyjna

Stołeczny Ratusz wznowił akcję informacyjną „Uwaga Upały!”. Materiały edukacyjne w postaci ulotek, posterów i spotów instruktażowych zostały rozmieszczone w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, mediach społecznościowych i portalach miejskich.

W całej Warszawie wyznaczono 150 Miejsc Chłodu. Są to klimatyzowane i zacienione przestrzenie w placówkach publicznych – bibliotekach, domach kultury oraz urzędach dzielnicowych. Informacje o ich lokalizacji i godzinach otwarcia, wraz z kodami QR, można znaleźć na portalu Warszawa 19115 i w serwisie mapowym miasta.