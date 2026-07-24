Wydano decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności dla rozbudowy Lotniska Chopina. Inwestycja o wartości około 940 mln zł zwiększy przepustowość portu do ponad 30 mln osób rocznie.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dot. rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności - podały Polskie Porty Lotnicze. Po modernizacji ma ono obsługiwać ponad 30 mln osób rocznie.

Reklama Reklama

Wydanie decyzji formalnie otwiera drogę do realizacji najważniejszych założeń modernizacyjnych lotniska, czyli m.in. modernizacji terminala pasażerskiego oraz wydłużenia pirsu południowego portu. PPL podkreśliły, że wydanie decyzji środowiskowej jest „kluczowym krokiem”, który docelowo pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 mln pasażerów rocznie.

„Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych, etapów realizacji projektu” - przekazały PPL.

Przygotowanie Lotniska Chopina do płynnego przejścia na nowe lotnisko

Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak podkreślił, że uzyskanie decyzji środowiskowej to ważny krok w procesie przygotowania lotniska do zwiększenia liczby operacji i dalszego wzrostu liczby pasażerów. „Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy” - wskazał.

Prezes PPL Łukasz Chaberski zaznaczył, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera PPL drogę do rozbudowy portu. Dodał, że modernizacja Lotniska Chopina wchodzi w decydującą fazę.

Spółka przypomniała, że w ramach dialogu konkurencyjnego pięć firm należących do europejskiej czołówki wspólnie z ekspertami z PPL „wypracowuje najlepsze rozwiązania”.

Zakres modernizacji Okęcia: Wyburzenie terminala Etiuda i nowe stanowiska dla samolotów

Modernizacja stołecznego lotniska za ok. 940 mln zł ma zwiększyć jego przepustowość do ponad 30 mln pasażerów rocznie. Prace mają się zakończyć w 2029 r. W ramach prac ma m.in. zostać zwiększona liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych z 62 do 83 (o 34 proc.) oraz szerokokadłubowych z 15 do 24 (o 60 proc.). Całkowita powierzchnia terminala ma zwiększyć się o 15 proc. - z 165 tys. mkw. do 189 tys. 115 mkw. W ramach modernizacji ma też zostać rozebrany stary terminal Etiuda, a salon VIP przeniesiony.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów, a rok wcześniej 21,3 mln. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.

Warszawski port lotniczy ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia lotniska w ramach projektu Port Polska, co jest planowane na 2032 r. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na nowe lotnisko.