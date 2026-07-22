W środę ulicami warszawskiego Muranowa przejdzie 15. Marsz Pamięci, który w tym roku poświęcono kobietom z getta. Wydarzenie upamiętniające ofiary Grossaktion wywoła utrudnienia w ruchu oraz zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów.



W środę ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Rozpocznie się o godzinie 18.00 przed Pomnikiem Umschlagplatz - to miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej.

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15. Marsz Pamięci na Muranowie

Marsz Pamięci przejdzie ulicami Warszawy już po raz piętnasty, by upamiętnić ofiary akcji, w której w ciągu niespełna dwóch miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów z getta warszawskiego.

Stołeczny ratusz podkreślił, że tegoroczne obchody mają szczególny wymiar, ponieważ 22 lipca – dzień rozpoczęcia „Grossaktion” w 1942 roku – w tym roku przypada w wigilię Tisza be-Aw, dnia symbolizującego w tradycji żydowskiej największe katastrofy i żałobę. Taki sam zbieg dat miał miejsce również w 1942 roku.

Trasa Marszu Pamięci

15. Marsz Pamięci jest poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Marsz rozpocznie się o godz. 18.00 na Umschlagplatzu. Następnie ulicami Muranowa przejdzie na skwer im. Racheli Auerbach, gdzie nastąpi inauguracja instalacji artystycznej Zuzanny Hertzberg, przygotowanej specjalnie na tę okazję. Zakończenie wydarzenia planowane jest około godz. 19.45.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w czasie trwania marszu możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76.

W przypadku zamknięcia trasy przemarszu autobusy linii 157 zostaną skierowane na trasę objazdową. W kierunku Szczęśliwic 157 od skrzyżowania ulic Stawki i Lewartowskiego pojedzie ulicami: Stawki, Andersa, Nowolipki, Smocza do swojej stałej trasy. W kierunku Gwiaździstej od skrzyżowania ulic Smoczej i Nowolipki, trasa zostanie poprowadzona ulicami: Nowolipki, Aleja Jana Pawła II, Anielewicza, Andersa, Muranowska.