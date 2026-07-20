W pięciu salach prezentowane są eksponaty związane z historią, architekturą i funkcjonowaniem Pałacu Kultury i Nauki
Nadchodząca rocznica wzniesienia charakterystycznego obiektu w centrum Warszawy stanie się okazją do przyjrzenia się jego dziejom oraz wspólnego świętowania. Stołeczny magistrat przygotował z tej okazji jednodniową, specjalną ofertę dla osób chcących spojrzeć na miasto z góry. W środę, 22 lipca, wejście na Taras Widokowy zlokalizowany na 30. piętrze budowli będzie kosztować 7,10 zł. Promocyjna cena nawiązuje bezpośrednio do wieku gmachu. Punkt widokowy będzie dostępny w tych godzinach przez cały czas trwania urodzinowych obchodów, czyli od godziny 10.00 aż do 23.00.
Świętowanie rocznicy podzielono na kilka bloków tematycznych. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem propozycji dla rodzin z dziećmi. Między godziną 12.00 a 15.00 na Tarasie Widokowym zaplanowano strefę gier. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w animacjach, zajęciach plastycznych oraz różnego rodzaju zabawach ruchowych. W realizację tej części wydarzenia zaangażowała się miejska spółka Tramwaje Warszawskie.
Kolejnym istotnym punktem harmonogramu jest propozycja o charakterze kulturalnym. O godzinie 17.30 w przestrzeni warszawskiej Kinoteki odbędzie się darmowy, przedpremierowy pokaz pełnometrażowego filmu dokumentalnego pod tytułem „Pałac Kultury. Niekochany zabytek”. W projekcji weźmie udział autorka dzieła, reżyserka Jessica Szczakiel. Oś fabularną dokumentu stanowi szczegółowa historia powstania obiektu – począwszy od dawnych dyskusji i kontrowersji, jakie budził proces jego budowy, przez kolejne dekady funkcjonowania w realiach stolicy, aż po dzisiejszą rolę gmachu, który stał się stałym elementem miejskiego krajobrazu oraz przestrzenią kulturalno-społeczną.
Po zakończeniu seansu filmowego uroczystości przeniosą się na zewnątrz gmachu. Główną areną wieczornych wydarzeń stanie się Plac Centralny. O godzinie 19.30 rozpocznie się tam oficjalna część rozrywkowa. Zgromadzeni uczestnicy zostaną poczęstowani przez organizatorów jubileuszowym tortem oraz napojami.
Równolegle o godzinie 19.30 na scenie wystąpi zespół Brass Federacja, który wykona koncert na żywo. Muzyczne wydarzenie potrwa godzinę. Bezpośrednio po jego zakończeniu, o godzinie 20.30, na Placu Centralnym wystartuje darmowa zabawa w formule silent disco. Uczestnicy otrzymają bezprzewodowe słuchawki, dzięki którym przestrzeń wokół budynku przekształci się w cichy parkiet taneczny pod gołym niebem. Całość urodzinowych obchodów zakończy się o godzinie 23.00, wraz z zamknięciem strefy tanecznej oraz tarasu widokowego.