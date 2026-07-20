Zbliżają się 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z tej okazji 22 lipca 2026 roku na mieszkańców i turystów czekać będą liczne wydarzenia, w tym tanie bilety na taras widokowy, premiera filmu, koncert oraz plenerowa zabawa.



Nadchodząca rocznica wzniesienia charakterystycznego obiektu w centrum Warszawy stanie się okazją do przyjrzenia się jego dziejom oraz wspólnego świętowania. Stołeczny magistrat przygotował z tej okazji jednodniową, specjalną ofertę dla osób chcących spojrzeć na miasto z góry. W środę, 22 lipca, wejście na Taras Widokowy zlokalizowany na 30. piętrze budowli będzie kosztować 7,10 zł. Promocyjna cena nawiązuje bezpośrednio do wieku gmachu. Punkt widokowy będzie dostępny w tych godzinach przez cały czas trwania urodzinowych obchodów, czyli od godziny 10.00 aż do 23.00.

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Atrakcje dla najmłodszych i przedpremierowy pokaz dokumentu

Świętowanie rocznicy podzielono na kilka bloków tematycznych. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem propozycji dla rodzin z dziećmi. Między godziną 12.00 a 15.00 na Tarasie Widokowym zaplanowano strefę gier. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w animacjach, zajęciach plastycznych oraz różnego rodzaju zabawach ruchowych. W realizację tej części wydarzenia zaangażowała się miejska spółka Tramwaje Warszawskie.

Kolejnym istotnym punktem harmonogramu jest propozycja o charakterze kulturalnym. O godzinie 17.30 w przestrzeni warszawskiej Kinoteki odbędzie się darmowy, przedpremierowy pokaz pełnometrażowego filmu dokumentalnego pod tytułem „Pałac Kultury. Niekochany zabytek”. W projekcji weźmie udział autorka dzieła, reżyserka Jessica Szczakiel. Oś fabularną dokumentu stanowi szczegółowa historia powstania obiektu – począwszy od dawnych dyskusji i kontrowersji, jakie budził proces jego budowy, przez kolejne dekady funkcjonowania w realiach stolicy, aż po dzisiejszą rolę gmachu, który stał się stałym elementem miejskiego krajobrazu oraz przestrzenią kulturalno-społeczną.

Wieczorne świętowanie: koncert, darmowy tort i silent disco

Po zakończeniu seansu filmowego uroczystości przeniosą się na zewnątrz gmachu. Główną areną wieczornych wydarzeń stanie się Plac Centralny. O godzinie 19.30 rozpocznie się tam oficjalna część rozrywkowa. Zgromadzeni uczestnicy zostaną poczęstowani przez organizatorów jubileuszowym tortem oraz napojami.

Równolegle o godzinie 19.30 na scenie wystąpi zespół Brass Federacja, który wykona koncert na żywo. Muzyczne wydarzenie potrwa godzinę. Bezpośrednio po jego zakończeniu, o godzinie 20.30, na Placu Centralnym wystartuje darmowa zabawa w formule silent disco. Uczestnicy otrzymają bezprzewodowe słuchawki, dzięki którym przestrzeń wokół budynku przekształci się w cichy parkiet taneczny pod gołym niebem. Całość urodzinowych obchodów zakończy się o godzinie 23.00, wraz z zamknięciem strefy tanecznej oraz tarasu widokowego.