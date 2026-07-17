Warszawska Starówka rozpoczęła świętowanie swoich 73. urodzin. Zarówno w piątek, jak i w sobotę na mieszkańców i turystów czeka blisko 100 bezpłatnych wydarzeń. Pokażą nie tylko historię, ale i współczesne oblicze Starego Miasta.



Tegoroczne Urodziny Starówki odbywają się pod hasłem „Starówka – fenomen odbudowy”. W programie znalazły się oprowadzania po wystawach, spacery tematyczne, warsztaty, gry miejskie oraz możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych pracowni artystycznych, podwórek i ogrodów.

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Piątek z muzyką i silent disco

Piątkowy program to hołd dla muzycznej różnorodności stolicy i zaproszenie do wspólnego wejścia w urodzinowy weekend.

O 16:30 spotkanie z Kataryniarzem Janem przeniesie uczestników w świat dawnej Warszawy, gdzie dźwięki mechanicznych instrumentów i retro melodie ożywają z każdym obrotem katarynkowej korby. A o 17:30 na scenie na Rynku Starego Miasta odbędzie się kukiełkowy spektakl z muzyką na żywo o bohaterach warszawskich legend, połączony z warsztatami pokazującymi magiczny świat teatru lalek.

Z kolei tuż po godzinie 19:00, gdy na scenie Rynku Starego Miasta nastąpi oficjalne otwarcie 73. Urodzin Starówki, z okien kamienic zagra Brass Federacja. W programie znalazły się również występy kolektywu Huragan oraz recital pianisty i kompozytora Aleksandra Dębicza (godz. 20:00). Wieczór zakończy popularne silent disco. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21:30 i potrwa do godziny 2:00 w nocy.

Sobota dla rodzin i miłośników Warszawy

W sobotę o 10:00 odbędzie spektakl dla najmłodszych „Koza Dereza” (mądry Rak i cała leśna drużyna z pomocą widzów przepędzają upartą Kozę z domku Królika), a także rodzinny piknik pełen nauki i zabawy obejmujący eksperymenty z fizyki i chemii, grę inspirowaną życiem i odkryciami Marii Skłodowskiej-Curie oraz twórcze warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Z kolei o 11:00 rozpocznie się spacer śladami dzieła Biura Odbudowy Stolicy, podczas którego będzie można poznać fascynującą historię odbudowy Starówki – od kreślonych na papierze projektów po wznoszenie murów cegła po cegle. A o 12:00 odbędzie się koncert w wykonaniu duetu: Piotr Kopietz i Maria Roma Klatka. Będzie muzyczną podróżą znad Wisły na paryski Montmartre, łączącą polskie przeboje lat 20. i 30. z kultowymi francuskimi szlagierami.

Przez całą sobotę odwiedzający będą mogli zajrzeć do historycznych kamienic i pracowni artystów związanych ze Starówką. Program oferuje wyjątkową szansę wejścia do zabytkowej Kamienicy Fukierowskiej oraz ukrytych, historycznych pracowni artystycznych. Tylko tego dnia otwarte zostaną przestrzenie pracy rodziny Zakrzewskich, Jarnuszkiewiczów, Jacka Müldner-Nieckowskiego, a także imponująca pracownia Zbigniewa Maleszewskiego, w której piwnicach zachowały się ślady tajnej drukarni Solidarności z lat 80. XX wieku.

Poza tym Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza dzieci do Warszawskiej Strefy Rodziny przy ul. Starej 4. Jest to przestrzeń sprzyjająca swobodnej zabawie i ruchowi na łonie natury.

Zwieńczeniem obchodów na Rynku Nowego Miasta będzie jazzowa potańcówka z Janem Emilem Młynarskim i Orkiestrą „Melodia i Rytm” (godz. 17:00). Od godziny 19:00 scenę przejmie warszawski rap – wystąpią reprezentanci najmłodszego pokolenia: duet Enigma oraz freestyle’owiec Kosma Król. A na koniec koncert zespołu Fisz Emade Tworzywo.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zbierać pamiątkowe pieczątki w instytucjach należących do Grupy Starówka. Osoby, które zdobędą dziewięć pieczątek, otrzymają specjalny upominek związany z tegorocznymi obchodami.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.