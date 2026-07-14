Warszawa szykuje się do rewolucji w systemie kontroli prędkości, a na Most Poniatowskiego ma wreszcie trafić odcinkowy pomiar. Drogowcy ruszyli już z przetargiem i planują ogromne roszady z fotoradarami w stolicy. Wiadomo, gdzie staną nowe urządzenia.



Zarząd Dróg Miejskich ogłosił we wtorek przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego. Oferty można składać do 18 sierpnia. Wykonawca na montaż urządzeń będzie miał 300 dni od dnia zawarcia umowy.

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Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego

Przetarg nie został podzielony na części. „Zamówienie dotyczy dostawy, montażu i konfiguracji urządzeń do pomiaru średniej prędkości na moście i wiadukcie Poniatowskiego i integracji rozwiązania z systemem CANARD. Tylko wykonawca oferujący dane urządzenia posiada wiedzę konieczną do realizacji projektu, wykwalifikowaną kadrę do montażu urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi i wiedzę do integracji z systemem CANARD” – napisano w specyfikacji zamówienia.

Wyjaśniono, że zamówienie wymaga wykonania i uzgodnienia projektu oraz jego realizacji w terenie. Podkreślono też, że w związku z tym podział zamówienia spowodowałby konieczność koordynacji prac na kilku odcinkach, co skutkowałoby podwyższeniem kosztów zamówienia, a realizacja przez jeden podmiot powoduje ograniczenie trudności technicznych i ma wpływ na czas realizacji.

Nowe fotoradary w Warszawie

Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. Ogłosili też przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających.

Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Zmiana lokalizacji fotoradarów w Warszawie

Natomiast fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, jednak ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.