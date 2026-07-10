Na stołeczne ulice wyjedzie specjalnie oznakowany, letni autobus
Wakacyjny Autobus wyruszy na ulice Warszawy w poniedziałek 13 lipca. Specjalnie oklejony pojazd w dni robocze będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii „Wakacje” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
ZTM przekazał, że w wybrane wakacyjne weekendy w autobusie na pasażerów czekać będą animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć.
W weekendy oklejony, kolorowy autobus będzie kursował specjalną trasą, która połączy popularne miejsca i atrakcje stolicy – od Bulwarów Wiślanych i terenów rekreacyjnych nad Wisłą - po Powiśle, Saską Kępę, Śródmieście i Starówkę. Przejazd będzie bezpłatny.
Autobus na linii „Wakacje” będzie kursował w pętli: Konwiktorska, Bonifraterska, Miodowa, Senatorska, Wierzbowa, Plac Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, Świętokrzyska, E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Bracka, Plac Trzech Krzyży, Książęca, Rozbrat, Górnośląska, Wioślarska, Solec, Most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Francuska, Rondo Waszyngtona, Aleja Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Zajęcza, Dobra, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki do pętli na Konwiktorskiej.
Autobusy będą kursowały od godziny 10.00 do ok. godz. 16.00.