Już od poniedziałku 13 lipca na ulicach Warszawy pojawi się wyjątkowy, kolorowy pojazd, który w weekendy zamieni się w bezpłatną strefę rozrywki dla całych rodzin. Poznaj szczegółową trasę linii „Wakacje” i sprawdź, jakie atrakcje ZTM przygotował dla pasażerów.



Wakacyjny Autobus wyruszy na ulice Warszawy w poniedziałek 13 lipca. Specjalnie oklejony pojazd w dni robocze będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii „Wakacje” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Reklama Reklama

Atrakcje dla dzieci w warszawskim autobusie wakacyjnym

ZTM przekazał, że w wybrane wakacyjne weekendy w autobusie na pasażerów czekać będą animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć.

W weekendy oklejony, kolorowy autobus będzie kursował specjalną trasą, która połączy popularne miejsca i atrakcje stolicy – od Bulwarów Wiślanych i terenów rekreacyjnych nad Wisłą - po Powiśle, Saską Kępę, Śródmieście i Starówkę. Przejazd będzie bezpłatny.

Autobus na linii „Wakacje” będzie kursował w pętli: Konwiktorska, Bonifraterska, Miodowa, Senatorska, Wierzbowa, Plac Piłsudskiego, Królewska, Marszałkowska, Świętokrzyska, E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Bracka, Plac Trzech Krzyży, Książęca, Rozbrat, Górnośląska, Wioślarska, Solec, Most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Francuska, Rondo Waszyngtona, Aleja Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Zajęcza, Dobra, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki do pętli na Konwiktorskiej.

Autobusy będą kursowały od godziny 10.00 do ok. godz. 16.00.