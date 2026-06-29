Sezon letni w stolicy tradycyjnie wiąże się z intensywnymi pracami drogowymi. Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz kierowcy muszą przygotować się na zmiany tras, i utrudnienia w ruchu.



Największe zmiany dotyczą skrzyżowania alei „Solidarności” z aleją Jana Pawła II. Tramwajarze rozpoczęli tam modernizację infrastruktury torowej, obejmującą wymianę szyn, rozjazdów i zwrotnic. Równolegle odnawiane są perony przystankowe, a nawierzchnia na przejazdach przez torowisko zyskuje nowy asfalt.

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Kino Femina: Węzeł tramwajowy w przebudowie

Dla kierowców wprowadzono całkowity zakaz przejazdu przez tory w obrębie skrzyżowania. Manewr zawracania umożliwiono poprzez tymczasowe wysepki zlokalizowane przy ulicy Ogrodowej, Nowolipie, bocznych strefach handlowych oraz w sąsiedztwie kościoła Narodzenia NMP. Pieszy ruch również uległ reorganizacji – przejścia w bezpośrednim sąsiedztwie prac zostały zamknięte, a przejścia zastępcze i przystanki przesunięto poza strefę robót.

Ruch tramwajowy między placem Bankowym a rondem ONZ funkcjonuje, a składy obsługują pasażerów na przystankach tymczasowych przy kościele. Wyłączone z użytku zostały natomiast odcinki w alei „Solidarności” (od Kercelaka do Feminy) oraz w alei Jana Pawła II (od Stawki do Feminy). Z tego powodu linie 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77 nie wyjechały na trasy, a linie 1, 16, 17, 18, 20, 26 i 67 skierowano na tory objazdowe. W celu zminimalizowania utrudnień pasażerowie mogą korzystać z linii uzupełniających 63, 73 i 76 oraz autobusowej komunikacji zastępczej Z26 i Z33, dla której wyznaczono dedykowane buspasy w alei Jana Pawła II.

Korekta dojazdu do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i prace na Lesznie

Od środy, 1 lipca, ekipy budowlane modernizują łącznicę wjazdową na Most Śląsko-Dąbrowski od strony Nowego Zjazdu. Inwestycja zakłada przywrócenie historycznej nawierzchni z kostki kamiennej oraz budowę nowych chodników. W związku z tym zamknięto wjazd na przeprawę z Wisłostrady w kierunku Pragi. Objazd dla pojazdów indywidualnych poprowadzono Wisłostradą, a następnie ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską bezpośrednio do Mostu Gdańskiego. Od soboty, 4 lipca, nową trasą przez Most Gdański, Jagiellońską oraz św. Cyryla i Metodego pojedzie także turystyczna linia autobusowa 100.

Z utrudnieniami trzeba liczyć się również na Woli. Od czwartku, 2 lipca, ciepłownicy rozpoczynają przebudowę podziemnej komory pod ulicą Leszno. Przez półtora miesiąca odcinek za skrzyżowaniem z Karolkową będzie przejezdny wyłącznie w jednym kierunku. Pojazdy zmierzające w stronę Bemowa i Górczewskiej kierowane są na objazdy przez ulice Okopową lub Karolkową do Żytniej i Młynarskiej, bądź bezpośrednio aleją „Solidarności”. Zmiana dotyczy również autobusu linii 190, który w kierunku pętli Znana i Osiedla Górczewska kursuje przez aleję „Solidarności” i Młynarską.

Trzydniowe zamknięcie ulicy Łazienkowskiej

Dodatkowe, krótkotrwałe ograniczenia wystąpią w rejonie stadionu Legii z powodu organizacji masowego wydarzenia religijnego. Od piątku do niedzieli (3–5 lipca) ulica Łazienkowska zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku od ronda Sedlaczka do ulicy Czerniakowskiej. Autobusy linii 107, 159 oraz linie nocne N33 i N83 ominą zablokowany fragment, kursując sąsiednimi ulicami Myśliwiecką oraz Szwoleżerów.

Aktualizowane na bieżąco plany organizacji ruchu kołowego oraz mapy objazdów publikowane są w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl. Dokładne rozkłady jazdy, lokalizacje przystanków zastępczych oraz koordynację przesiadek można weryfikować bezpośrednio na platformie Warszawskiego Transportu Publicznego.



