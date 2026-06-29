Policjanci z Serocka, Legionowa i Warszawy zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o zabójstwo 35-letniego rodaka. Mężczyzna został namierzony na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić terytorium Polski.



Sprawa miała swój początek w minioną sobotę, kiedy do Komisariatu Policji w Serocku zgłosiła się kobieta. Poinformowała funkcjonariuszy o nagłym zaginięciu swojego 35-letniego brata, także obywatela Ukrainy. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna od czwartku nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Reklama Reklama

Służby natychmiast rozpoczęły poszukiwania. Do działań operacyjnych przystąpili policjanci z Serocka, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komendy Stołecznej Policji.

Policja wpadła na trop potencjalnego zabójcy

W toku zbierania informacji śledczy odtworzyli ostatnie dni z życia zaginionego. Ustalono, że 35-latek spotykał się w ostatnim czasie z kobietą. Analiza jej otoczenia doprowadziła funkcjonariuszy do wniosku, że związek ze zniknięciem mężczyzny może mieć obecny partner kobiety – 21-letni obywatel Ukrainy. Hipoteza ta stała się głównym kierunkiem śledztwa.

Policjanci zlokalizowali samochód, którym w minionych dniach jeździł wytypowany młodszy mężczyzna. Pojazd poddano szczegółowym oględzinom, podczas których technicy ujawnili brunatne ślady, mogące świadczyć o obecności krwi. Samochód został zabezpieczony i przetransportowany do Laboratorium Kryminalistycznego KSP w celu przeprowadzenia dokładnych ekspertyz i analizy biologicznej.

Skoordynowana obława i zatrzymanie na granicy

Kluczowym elementem akcji było szczegółowe odtworzenie trasy, którą poruszał się domniemany sprawca. Dzięki współpracy kryminalnych z Serocka i Legionowa, wspieranych przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz inne wyspecjalizowane jednostki stołecznej policji, ustalono kierunek ucieczki 21-latka.

Mężczyzna zmierzał na południowy wschód kraju. Służby zdołały precyzyjnie namierzyć jego lokalizację i zorganizować zatrzymanie na przejściu granicznym w Medyce. Podejrzewany wpadł w ręce funkcjonariuszy dokładnie w momencie, gdy zamierzał odprawić się i przekroczyć granicę, aby wrócić na Ukrainę. Szybki przepływ informacji między jednostkami uniemożliwił mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalsze losy podejrzanego

Po zatrzymaniu na Podkarpaciu 21-latek został przetransportowany z powrotem do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Funkcjonariusze prowadzą z jego udziałem czynności procesowe, które mają bezpośredni związek ze śmiercią zaginionego 35-latka.

Dalsze postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności i motywów tej tragedii jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie. To śledczy i prokurator zdecydują o oficjalnych zarzutach oraz wnioskach o środki zapobiegawcze wobec zatrzymanego.