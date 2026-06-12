Nowe, zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy, przebudowane przejścia podziemne – tak ma się zmienić stacja kolejowa Warszawa Wschodnia. PKP PLK podpisały z firmą Torpol umowę na modernizację o wartości blisko 3 miliardów złotych.



Przez Warszawę Wschodnią w ciągu doby przejeżdża przez prawie 1000 pociągów: 279 dalekobieżnych i 673 aglomeracyjnych, co czyni stację jednym z najważniejszych punktów transportowych w Polsce. Inwestycja, która rozpocznie się w grudniu tego roku, skupi się przede wszystkim na przebudowie siedmiu peronów na stacji. Wszystkie będą zadaszone i będą miały ujednoliconą wysokość, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów.

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„Komfort korzystania ze stacji poprawi nowoczesny system informacji pasażerskiej z elektronicznymi wyświetlaczami i nagłośnieniem” – informują PKP PLK.

Modernizacja węzła komunikacyjnego Warszawa Wschodnia

– Po Warszawie Zachodniej przyszedł czas na modernizację drugiej co do wielkości stacji w stolicy – Warszawy Wschodniej. Równolegle realizujemy inwestycje na linii w kierunku Otwocka, konsekwentnie rozwijając infrastrukturę kolejową w aglomeracji warszawskiej. Chcemy zapewnić sprawny i nowoczesny system komunikacji przez stolicę i w Polsce. W tym roku Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy o wartości ponad 5 mld zł, obejmujące m.in. kluczowe odcinki projektu Podłęże – Piekiełko na południu kraju oraz linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. To konkretne działania, które przekładają się na lepszą ofertę dla przewoźników i dostęp do kolei w standardzie XXI wieku – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Przebudowane zostaną wszystkie trzy istniejące przejścia podziemne. W zachodnim tunelu (tym od strony Wisły) powstanie ścieżka rowerowa. Dojście na perony zapewnią schody tradycyjne, a na perony 1, 2, 3, 4 również ruchome. Z kolei w przejściu wschodnim – schody ruchome zapewnią dojście na perony 5, 6 i 7, a schody tradycyjne na perony 1, 2, 3 i 4.

Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi wygodniejsze poruszanie się po stacji oraz dojście do ulicy Tysiąclecia. Dojście na pociągi ułatwią również windy: 4 zostaną zamontowane w przejściu środkowym, 7 w przejściu wschodnim oraz 3 przy nowym łączniku, zapewniając dostęp na perony 5, 6 i 7.

– Jesteśmy świadkami początku kolejnej strategicznej inwestycji, z której korzystać będą nie tylko pasażerowie z całej Polski, ale również mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Tym bardziej, że modernizacja obejmie nie tylko sam dworzec, ale również cały węzeł komunikacyjny i jego otoczenie. Zyska na tym cała Warszawa i obie Pragi. Bo w ramach inwestycji powstanie wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi – pomiędzy Kijowską a Żupniczą – łączący Pragę-Północ z Pragę-Południe. To efekt porozumienia miasta z PLK S.A. i kolejny przykład dobrej współpracy z kolejarzami, o której mówiłem przy okazji inwestycji na Dworcu Zachodnim – dodaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Po zakończeniu przebudowy Warszawy Wschodniej będziemy gotowi do kolejnego strategicznego kroku – modernizacji linii średnicowej w centrum stolicy. Od lat konsekwentnie przygotowujemy do tego infrastrukturę, realizując kluczowe inwestycje w warszawskim węźle kolejowym. Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia będzie prowadzona w ścisłej koordynacji z inwestycjami miejskimi. Dzisiejsza umowa jest efektem sprawnie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Konsekwentnie zwiększamy skalę inwestycji – plan przetargowy na 2026 r. został zwiększony z 9,5 mld zł do 11,5 mld zł – mówi Piotr Wyborski, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przebudowa przystanku kolejowego Warszawa Stadion

W ramach zadania przebudowany zostanie także przystanek Warszawa Stadion. Powstanie tam dodatkowy nowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również długo wyczekiwany przez pasażerów łącznik przystanku kolejowego z metrem. Dzięki nowemu przejściu możliwe będą bezpośrednie przesiadki z pociągów do metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu.

Na wysokości ulicy Chodakowskiej wybudowane zostanie nowe pieszo-rowerowe przejście podziemne, które zapewni mieszkańcom dogodne połączenie między Pragą-Południe i Pragą-Północ. Kolejarzom umożliwi dojście do budynków i biur. W ramach inwestycji pod stacją przygotowana zostanie także konstrukcja pod przyszły tunel Tysiąclecia, który będzie realizowany przez miasto.

Przebudowa Warszawy Wschodniej to także duże zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Wybudowana zostanie estakada łącząca stację z linią nr 9. Ten potężny, 29‑przęsłowy obiekt (o długości ponad 1600 m) pomieści dwa tory i usprawni prowadzenie ruchu kolejowego w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie również budynek nowego Lokalnego Centrum Sterowania wyposażony w nowoczesny system komputerowy. Przebudujemy także wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia jest przedsięwzięciem przygotowywanym od wielu lat. Proces planowania inwestycji był poprzedzony licznymi spotkaniami i konsultacjami z przewoźnikami kolejowymi oraz analizami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia prac.

Roboty na stacji będą prowadzone inaczej niż podczas zakończonej rok temu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Na stacji Zachodniej przez cały czas utrzymywany był ruch pociągów, a prace realizowano etapami – kolejno na poszczególnych torach i peronach. Zdobyte doświadczenia pozwoliły lepiej zaplanować modernizację stacji Warszawa Wschodnia – zarówno w zakresie organizacji ruchu, harmonogramu robót, jak i budżetu, który w tym przypadku jest blisko dwukrotnie większy.

Etapy przebudowy dworca Warszawa Wschodnia

Przebudowa zostanie podzielona na dwa główne etapy. Etap I to modernizacja peronów 1–4 wraz z układem dalekobieżnym, a etap II – modernizacja peronów 5–7 wraz z układem podmiejskim. Takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko zakłóceń i zwiększyć przewidywalność podróży dla pasażerów.

W trakcie modernizacji peronów 1–4 ruch pociągów dalekobieżnych na stacji Warszawa Wschodnia będzie częściowo ograniczony. Pociągi w kierunku Terespola oraz niektóre pociągi do Lublina będą rozpoczynać i kończyć bieg na peronie 5. Pozostałe będą skierowane do stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Wybrane pociągi Intercity będą mogły korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla ruchu podmiejskiego.

W celu usprawnienia ruchu powstanie tymczasowy peron nr 3 na przystanku Warszawa Stadion, a obecny peron nr 2 zostanie rozbudowany do dwóch krawędzi

W czasie modernizacji peronów 5–7 pociągi podmiejskie pojadą z Warszawy Wschodniej przez tzw. bypass kolejowy do Warszawa Stadion, a następnie dalej przez Warszawę Powiśle i Warszawę Śródmieście. Pociągi dalekobieżne nadal będą korzystać ze stacji Warszawa Gdańska.

W celu usprawnienia ruchu powstanie tymczasowy peron nr 3 na przystanku Warszawa Stadion, a obecny peron nr 2 zostanie rozbudowany do dwóch krawędzi.

Prace na stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion potrwają do 2029 r.. Po ich zakończeniu rozpocznie się ostatni etap przebudowy linii średnicowej – modernizacja odcinka od Warszawy Zachodniej do Warszawy Stadion.

Zakres inwestycji:

7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia,

2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego,

7 przebudowanych wiaduktów kolejowych,

1 nowa estakada o długości 1600 m,

14 wind na stacji Warszawa Wschodnia,

2 windy do łącznika metro–Warszawa Stadion oraz 1 winda na peron tymczasowy,

7 par schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia,

2 pary schodów ruchomych w łączniku metro–Warszawa Stadion oraz 1 para na peronie tymczasowym,

ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej,