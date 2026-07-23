W Alejach Jerozolimskich dobiega końca remont ostatniego, piątego przejazdu przez torowisko – na skrzyżowaniu z ul. Emilii Plater. Zastosowano tam wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, które po raz pierwszy ozdobiono warszawską syrenką.



W najbliższy weekend, 25–26 lipca, wymienione zostanie również skrzyżowanie torów na rondzie Dmowskiego, co spowoduje krótką przerwę w ruchu tramwajowym na ul. Marszałkowskiej. Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie – od strony Ochoty do centrum – na początku sierpnia. Dłużej potrwają natomiast prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego.

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Remont obejmuje 6 km toru pojedynczego. To pierwsza tak kompleksowa modernizacja tego odcinka od blisko 20, a miejscami nawet 30 lat. W zależności od fragmentu prowadzone są prace związane z wymianą całego torowiska wraz z zabudową, wymianą szyn, naprawą dylatacji i przyrządów wyrównawczych oraz remontem wybranych peronów przystankowych. Inwestycja nie zmienia geometrii ulicy ani stałej organizacji ruchu. Zachowana zostanie także możliwość przejazdu pojazdów uprzywilejowanych po torowisku.

– Remont w Alejach to w rzeczywistości trzy odrębne zadania realizowane przez nasze ekipy oraz dwóch zewnętrznych wykonawców. To wymagający projekt, a pogoda nie ułatwia prac. Już dziś możemy jednak potwierdzić, że roboty w Alejach – z wyjątkiem wiaduktu – zakończą się zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu na początku sierpnia pasażerowie ponownie dojadą tramwajem z Ochoty i Włoch do centrum – mówi Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.

Płyta z warszawską syrenką

Jednym z elementów inwestycji jest remont przejazdów przez torowisko. Obecnie kończą się prace na ostatnim z nich – przy ul. Emilii Plater. W tym miejscu zakres robót był większy niż na pozostałych przejazdach, ponieważ konieczna okazała się naprawa izolacji istniejącego przejścia podziemnego.

Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ul. Emilii Plater układane są wielkogabarytowe prefabrykowane płyty betonowe wyprodukowane przez krakowską firmę KZN. Technologia ta została po raz pierwszy wykorzystana w Warszawie w ubiegłym roku na placu Zawiszy. Pozwala ona na kompleksową przebudowę przejazdu wraz z wymianą podbudowy w znacznie krótszym czasie niż tradycyjne rozwiązania. Gotowe elementy montowane są na miejscu niczym puzzle.

Każda płyta powstaje na indywidualne zamówienie, co umożliwiło jej dodatkową personalizację. Na jednej z nich umieszczono warszawską syrenkę – symbol wykorzystywany w identyfikacji promocyjnej miasta. Przejazd przy ul. Emilii Plater ma zostać ponownie otwarty dla kierowców na początku przyszłego tygodnia.

Weekendowa wymiana krzyżownicy

Remont obejmuje również skrzyżowanie torów na rondzie Dmowskiego. Tego typu prace mogą być prowadzone wyłącznie przy całkowicie wstrzymanym ruchu tramwajowym. Aby skrócić czas utrudnień, elementy nowej krzyżownicy są wcześniej przygotowywane i spawane poza miejscem montażu.

W związku z pracami w weekend 25–26 lipca wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ul. Marszałkowskiej i Andersa, na odcinku od placu Zbawiciela do Stawek. Roboty nie spowodują dodatkowych utrudnień dla kierowców, ponieważ przejazdy przez torowisko na tym ciągu zostały już wyremontowane.

Przez dwa dni nie będą kursować tramwaje linii 15, 16, 17 i 18. Zmienią się także trasy linii 4, 22, 27, 36, 76, 79 i T. Uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe 75 i 77. Autobusy linii 151 i 520 będą kursowały na wydłużonych trasach do placu Bankowego.

Więcej czasu na wiadukt Mostu Poniatowskiego

– Informując o remoncie Alej Jerozolimskich, od początku otwarcie mówiliśmy o możliwych przeszkodach, które mogą wpłynąć na harmonogram. Z takimi problemami wykonawca zetknął się na zabytkowym wiadukcie Mostu Poniatowskiego, gdzie rzeczywisty stan obiektu okazał się inny niż wynikało z historycznej dokumentacji. Aby prawidłowo wykonać zadanie, zwłaszcza uszczelnienie konstrukcji, konieczne było przeprowadzenie wielu dodatkowych prac, których nie obejmował pierwotny plan – wyjaśnia Konrad Niklewicz.

Po rozebraniu torowiska okazało się, że istniejący system odwodnienia nie działa prawidłowo. Nieodpowiednie nachylenie płyty pomostu powodowało gromadzenie się wody pod torowiskiem. Konieczne było wykonanie lokalnej reprofilacji płyty oraz ponowne ułożenie izolacji. Dodatkowo stwierdzono, że dreny odprowadzające wodę nie były połączone z żeliwnymi wpustami, a same wpusty były skorodowane lub uszkodzone.

Ze względu na nieregularny kształt płyty pomostu oraz konieczność precyzyjnego dopasowania wysokości szyn do dylatacji drogowej typu Polyflex, zbrojenie i deskowanie belek poddylatacyjnych muszą być wykonywane indywidualnie na miejscu. W tym przypadku nie ma możliwości zastosowania prefabrykatów.

Dodatkowe roboty okazały się również konieczne w rejonie remontowanego przez Zarząd Dróg Miejskich przejścia podziemnego przy przystanku Most Poniatowskiego. Uszczelnienia wymagało połączenie dylatacyjne między konstrukcją przejścia a pozostałą częścią wiaduktu. Aby wykonać te prace, konieczny był szerszy demontaż torowiska.

– Wyłoniona w przetargu firma Strabag deklaruje zakończenie prac na początku roku szkolnego, o ile nie wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu. Aby maksymalnie wykorzystać dostępny czas, część robót będzie prowadzona również wieczorami, nocami oraz w weekendy – zapowiada Niklewicz.

Dokładny harmonogram prac jest obecnie uzgadniany z miejskimi jednostkami i wykonawcą. – Robimy wszystko, aby na początku nowego roku szkolnego przywrócić wygodne połączenie tramwajowe między Pragą-Południe a centrum Warszawy – podkreśla przedstawiciel Tramwajów Warszawskich.

Tramwaje wrócą na Aleje na początku sierpnia

Prace w Alejach Jerozolimskich – z wyjątkiem wiaduktu Mostu Poniatowskiego – zakończą się zgodnie z planem. Aby ograniczyć utrudnienia wynikające z przedłużających się robót na wiadukcie, Tramwaje Warszawskie zastosują rozwiązanie wykorzystywane już podczas innych remontów. Za przystankiem Muzeum Narodowe, w rejonie tzw. palmy, zostanie zamontowana tymczasowa nakładka torowa umożliwiająca zawracanie tramwajów dwukierunkowych.

Na początku sierpnia tramwaje ponownie pojadą Aleją Krakowską, ul. Grójecką i Alejami Jerozolimskimi do przystanku Muzeum Narodowe. Trasę tę obsłuży linia nr 9, przywracając mieszkańcom Włoch i Ochoty wygodny dojazd do centrum. Nadal kursować będą autobusy zastępcze Z-9 i Z-21, przy czym linia Z-9 pojedzie zmienioną trasą między placem Starynkiewicza a rondem Wiatraczna.

Po przywróceniu ruchu tramwajowego wykonawca będzie prowadził jeszcze prace wykończeniowe i brukarskie. Przez około dwa–trzy tygodnie sierpnia kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi przewężeniami jezdni. W miejscach prowadzonych robót obowiązywać będzie również tymczasowe ograniczenie prędkości tramwajów do 10 km/h. Po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych ograniczenia zostaną zniesione jeszcze przed końcem wakacji.

Remont Alej Jerozolimskich jest częścią Warszawskiego Programu Torowego. W tym roku obejmuje on 36 inwestycji oraz remont około 12 km torowisk.