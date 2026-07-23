40-letni mężczyzna oszukał mieszkańców Warszawy na ponad 160 tysięcy złotych, wyłudzając kody bankowe metodą „na podszywacza”. Zatrzymany na Bemowie podejrzany usłyszał 106 zarzutów i trafił do tymczasowego aresztu.



Bemowscy policjanci zatrzymali 40-letniego oszusta, który metodą „na podszywacza” w tydzień wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tys. zł. Mężczyzna usłyszał 106 zarzutów i trafił do aresztu.

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Podejrzane zachowanie przy bankomacie

Nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji wyjaśniła, że mężczyzna oszukiwał ludzi co do swojej tożsamości i wyłudzał kody bankowe. Zauważyli go policjanci, gdy nerwowo kręcił się wieczorem przy jednym z bankomatów.

„40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał łącznie 106 zarzutów dotyczących oszustwa” - przekazała nadkom. Sulowska. Sąd przychylił się wniosku prokuratora i podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Policjantka przypomniała by nie podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie. Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, np. gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.