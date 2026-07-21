Opady deszczu i chłodniejsze dni skłoniły władze warszawskiego sportu do zamknięcia popularnych pływalni letnich na Moczydle i Inflanckiej. Obiekty pozostaną nieczynne co najmniej do poprawy pogody, która ma nadejść pod koniec tygodnia.



Ze względu na niekorzystne prognozy pogody od wtorku pływalnie letnie w Ośrodku Inflancka i na Moczydle będą nieczynne – poinformowała Aktywna Warszawa zarządzająca obiektami sportowymi.

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Zamknięte baseny w Warszawie. Gdzie szukać informacji o ponownym otwarciu?

Dodała, że o ponownym otwarciu pływalni będzie informować niezwłocznie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej.

Sezon na miejskich pływalniach pod chmurką rozpoczął się w połowie czerwca. W Warszawie we wtorek niebo jest zachmurzone i z przerwami pada deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że do piątku włącznie w kraju należy spodziewać się wielu przelotnych opadów deszczu, miejscami również burz. Powrót typowo letniej aury nastąpi dopiero pod koniec tygodnia.