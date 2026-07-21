W środę, 22 lipca, rusza rekrutacja na sierpniowe warsztaty w ramach cyklu „Bezpieczna Warszawianka i Warszawiak”. Straż Miejska przygotowała szkolenia z samoobrony dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.



Mieszkańcy stolicy będą mieli okazję podnieść swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa osobistego. Straż Miejska m.st. Warszawy po raz kolejny organizuje letnią edycję programu szkoleniowego. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sierpniu 2026 roku.

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Praktyczna wiedza i techniki samoobrony

Głównym założeniem inicjatywy jest przygotowanie uczestników do właściwego reagowania w momentach zagrożenia. Program opiera się na dwóch filarach: przekazaniu wiedzy teoretycznej dotyczącej profilaktyki i rozpoznawania ryzyka oraz nauce praktycznych umiejętności obronnych.

Szkolenia zostały podzielone ze względu na płeć, aby dopasować zakres ćwiczeń do specyfiki wyzwań stojących przed paniami oraz panami. W przypadku kobiet nacisk zostanie położony na wczesną identyfikację niebezpieczeństw, metody ich unikania oraz podstawowe chwyty samoobrony. Program dla mężczyzn uwzględnia program dostosowany bezpośrednio do ich potrzeb.

Cztery tygodnie ćwiczeń i ograniczone grupy

Cały cykl składa się z czterech spotkań odbywających się cyklicznie – raz w tygodniu, w godzinach od 17.00 do 19.00. W celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia oraz komfortu ćwiczących, liczebność każdej grupy ograniczono do maksymalnie 18 osób.

Wszystkie warsztaty będą odbywać się w obiekcie warszawskiej Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

Grupa żeńska I: wtorki (4, 11, 18 oraz 25 sierpnia 2026 r.), godz. 17.00–19.00;

Grupa męska: środy (5, 12, 19 oraz 26 sierpnia 2026 r.), godz. 17.00–19.00;

Grupa żeńska II: czwartki (6, 13, 20 oraz 27 sierpnia 2026 r.), godz. 17.00–19.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Jak się zapisać?

Proces rekrutacji rozpocznie się w środę, 22 lipca 2026 roku. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 22 291 28 02, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ściśle ograniczona, dlatego o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność napływających zgłoszeń.