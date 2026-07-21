Stołeczne Biuro Turystyki rozpoczęło 6. edycję konkursu „Perełki Warszawy”. Mieszkańcy mogą zgłaszać autorskie trasy spacerowe i walczyć o nagrody oraz realizację profesjonalnych filmów promocyjnych. Zgłoszenia trwają do 23 sierpnia.



Konkurs „Perełki Warszawy” to inicjatywa skierowana do mieszkańców stolicy, których zadaniem jest zaprezentowanie mniej znanych zakątków miasta o wyjątkowym klimacie. Organizatorzy wskazują, że Warszawa skrywa znacznie więcej atrakcji niż te obecne w tradycyjnych przewodnikach turystycznych.

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Odkrywanie miasta poza utartym szlakiem

Jak zaznacza Dorota Huk-Królikowska, zastępczyni dyrektora Stołecznego Biura Turystyki, przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie do bardziej świadomego poznawania miasta. Jej zdaniem kluczowymi skarbami stolicy są lokalne opowieści oraz unikalne punkty odkrywane bezpośrednio przez osoby tu mieszkające.

Ponad 400 tras w historii projektu

Inicjatywa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzednich pięciu edycjach uczestnicy zgłosili łącznie ponad 400 autorskich pomysłów na spacery. Z tej puli wyłoniono 50 finałowych projektów, z których 15 przetłumaczono na formę profesjonalnych wideoprzewodników. W ten sposób powstaje stale rozwijana społecznościowa baza tras, stanowiąca inspirację do niekonwencjonalnego zwiedzania stolicy.

Harmonogram i zasady wyboru zwycięzców

Tegoroczny konkurs składa się z dwóch głównych etapów:

• Etap I (do 23 sierpnia 2026 r.): Przyjmowanie zgłoszeń z autorskimi projektami tras. Do zadań komisji konkursowej należeć będzie wyselekcjonowanie 10 najlepszych propozycji.

• Etap II (28 sierpnia – 4 września 2026 r.): Publikacja dziesięciu finałowych szlaków na portalu go2warsaw.pl. O ostatecznej wygranej zdecydują internauci w otwartym głosowaniu, które zakończy się 4 września o godzinie 12:00.

Filmy promocyjne i nagrody dla laureatów

Dla autorów najlepszych propozycji przygotowano zestaw nagród ufundowanych przez członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Trzy najwyżej ocenione projekty zostaną przekształcone w profesjonalne materiały wideo promujące Warszawę, które trafią do miejskich kanałów społecznościowych.

Wśród nagród rzeczowych i voucherów dla laureatów znalazły się m.in.:

• pobyty w obiektach noclegowych, takich jak a&o Warszawa Wola czy Hotel Warszawa (zlokalizowany w zabytkowym gmachu Prudential),

• vouchery do lokalnych muzeów, restauracji oraz punktów rekreacyjnych, w tym Art Box Experience oraz #KochamSkakac,

• rejsy po Wiśle i zaproszenia do stołecznych atrakcji.

Filip Płodzień, Dyrektor Marketingu Leisure & MICE w Warszawskiej Organizacji Turystycznej, podkreśla, że organizacja od lat wspiera projekty pokazujące miasto z nowej perspektywy, a zaangażowanie partnerów umożliwia przekazanie uczestnikom wyjątkowych wyróżnień.