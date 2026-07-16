Funkcjonariusze KAS na Lotnisku Chopina udaremnili przemyt 20 egzotycznych papug ukrytych w walizce. Choć ranne ptaki trafiły już pod opiekę azylu, jeden z nich nie przeżył transportu. Sprawcy grozi teraz do 5 lat więzienia.



Na Lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 20 egzotycznych papug. Zwierzęta przewożone były w walizce, jeden ptak nie przeżył.

Reklama Reklama

Nielegalny transport zwierząt na Lotnisku Chopina

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała, że okoliczności sprawy wskazują, że papugom najprawdopodobniej podano środki uspokajające, aby nie wydawały odgłosów podczas transportu.

„Badania weterynaryjne wykazały, że większość zwierząt doznała obrażeń. Ptaki miały połamane lotki i sterówki, jeden z nich miał złamaną kończynę. Pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy jednej z papug nie udało się uratować” - dodała.

Wśród ptaków, 16 to papugi z rodzaju Platycercus (rozella) oraz cztery papugi z rodzaju Psittacula (aleksandretta). Obecnie 19 uratowanych ptaków pozostaje pod opieką Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Wszystkie zabezpieczone papugi są gatunkami chronionymi na podstawie przepisów Unii Europejskiej regulujących handel okazami dzikiej fauny i flory, wdrażających postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Jaka kara grozi za przemyt egzotycznych ptaków?

Przewóz okazów bez wymaganego zgłoszenia celnego oraz dokumentów CITES stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

W tej sprawie zachodzi również podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Za przewożenie zwierząt w warunkach powodujących ich zbędne cierpienie lub stres grozi do 3 lat więzienia.