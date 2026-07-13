Wielkie muzyczne emocje na PGE Narodowym oznaczają potężne zmiany w organizacji ruchu w stolicy. Sprawdź, które ulice zostaną całkowicie zamknięte dla kierowców, jak ominąć korki i którymi liniami ZTM najszybciej wrócisz z koncertów do domu.



Ze względu na koncerty na stadionie PGE Narodowy we wtorek, sobotę i niedzielę część pojazdów nie będzie mogła wjechać na Saską Kępę. Problemy napotkają poruszający się w rejonie Alei Poniatowskiego, Waszyngtona i Stanów Zjednoczonych oraz ul. Międzynarodowej, Bora-Komorowskiego i Wału Miedzeszyńskiego.

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Kto zagra na PGE Narodowym? Ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie

We wtorek na PGE Narodowym zagra Bad Bunny, a w weekend dwukrotnie wystąpi System Of A Down. Ze względu na koncerty w godzinach 17-20 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Wjazd będzie możliwy tylko dla taksówek, jednośladów i komunikacji miejskiej oraz osób z identyfikatorem SK.

Inni kierowcy nie dojadą autem do miejsc położonych pomiędzy Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Aleją Stanów Zjednoczonych i ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

By dotrzeć na koncert warto skorzystać z drugiej linii metra lub Szybkich Kolei Miejskich czy Kolei Mazowieckich, których pociągi zatrzymują się na stacji PKP Warszawa Stadion.

Policja będzie mogła zamknąć ulicę Sokolą, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego lub Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego. W pierwszym przypadku autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Zmiany w kursowaniu autobusów. Zamknięte ulice wokół stadionu

Jeśli Zamoście i Zamoyskiego zostaną zamknięte, 102, 125 i 202 będą jeździć Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką. We wtorek Z21 i E-1 pojadą Mostem Świętokrzyskim do Centrum Nauki Kopernik.

W razie potrzeby policjanci mogą zdecydować o zamknięciu Alei Zielenieckiej, Mostu Poniatowskiego, wiaduktu od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a i Mostu Świętokrzyskiego od godziny 23.

„Wtedy autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim. Z kolei linii: 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej. Autobusy linii 118 i 127 do pętli na Powiślu dojadą przez Dobrą, a 162, N16 i N64 będą kursowały przez Most Śląsko-Dąbrowski” - podał ZTM.

Dodatkowe kursy komunikacji miejskiej

Tramwaje będą się poruszać zgodnie ze zmianami wymuszonymi remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich.

Aby umożliwić powrót z koncertu ZTM uruchomi więcej tramwajów na linii 7 – z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska i 26 - z pętli w Alei Zielenieckiej w stronę Woli.

Pasażerowie, którzy wybiorą powrót autobusem, mogą liczyć na dodatkowe kursy linii 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy), 517 (z Nowego Światu przy Rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch) i Z-9 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza). Ten ostatni, jeśli policja zamknie Most Poniatowskiego, pojedzie Łazienkowskim.