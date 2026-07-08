Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe
W związku z wykolejeniem tramwaju na pętli Wiatraczna i wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej na czas pracy dźwigu, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 7, 26 oraz 79 - poinformował w środę Zarząd Transportu Miejskiego.
Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Linie 3, 6, 26, 79 w kierunku pętli Gocławek/Wiatraczna jeżdżą ulicą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska).
Tramwaje linii 7 w kierunku Gocławka, ulicami: Kijowska, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa - Zoo.
Dla Warszawiaków to kolejne uciążliwości związane z komunikacją tramwajową. W wakacje tramwajarze zaplanowali kumulację remontów torowisk. W tej chwili prace prowadzone są w Alejach Jerozolimskich, Alei Niepodległości, na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei „Solidarności” oraz na ul. Grójeckiej.