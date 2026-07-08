Poważny wypadek na pętli Wiatraczna sparaliżował ruch tramwajowy w Warszawie, zmuszając ZTM do natychmiastowej zmiany tras pięciu popularnych linii. To kolejne utrudnienia dla pasażerów w Warszawie, którzy zmagają się już z kumulacją wakacyjnych remontów torowisk.



W związku z wykolejeniem tramwaju na pętli Wiatraczna i wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej na czas pracy dźwigu, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 7, 26 oraz 79 - poinformował w środę Zarząd Transportu Miejskiego.

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Tramwaje na objazdach. Jak kursuje ZTM?

Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Linie 3, 6, 26, 79 w kierunku pętli Gocławek/Wiatraczna jeżdżą ulicą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska).

Tramwaje linii 7 w kierunku Gocławka, ulicami: Kijowska, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa - Zoo.

Dla Warszawiaków to kolejne uciążliwości związane z komunikacją tramwajową. W wakacje tramwajarze zaplanowali kumulację remontów torowisk. W tej chwili prace prowadzone są w Alejach Jerozolimskich, Alei Niepodległości, na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei „Solidarności” oraz na ul. Grójeckiej.