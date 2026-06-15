W Warszawie rozpoczął się 18. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Na tory wyjechały historyczne tramwaje linii 36 oraz linii T. Tegoroczną nowością są gościnne przejazdy unikalnych pojazdów z Poznania, Krakowa, a wkrótce także z Gdańska.



Wszystkie historyczne pojazdy zostały w pełni przygotowane do obsługi ruchu turystycznego w trzech stołecznych zajezdniach: na Woli, Żoliborzu oraz Mokotowie. Prace konserwacyjne wymagały dużego nakładu rzemieślniczej pracy ze względu na brak seryjnych części zamiennych. Technicy usunęli ogniska korozji, odnowili powłoki lakiernicze oraz zregenerowali zużyte elementy wnętrza, dostosowując składy do intensywnego letniego ruchu.

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Sezon zbiega się z jubileuszem 160-lecia Tramwajów Warszawskich, z okazji którego zorganizowano międzymiastową wymianę taboru. Do floty stolicy dołączyły czasowo wagony z innych regionów Polski.

Zabytkowe tramwaje w Warszawie. Rozkład jazdy

Obsługa ruchu turystycznego opiera się na dwóch trasach różniących się charakterem i wiekiem wysyłanych do obsługi maszyn.

Linia 36 – na tej trasie pasażerowie mogą spotkać tzw. tramwaje szybkobieżne oraz nowsze generacje pojazdów historycznych. W zestawieniu na ten rok znalazły się:

· Składy typu 105N o numerach 1000 i 1001 z 1975 roku (popularnie nazywane „akwariami”),

· Klasyczne wagony 13N z lat 1959 (nr 503, tzw. „parówka”) oraz 1969 (nr 795),

· Konstrukcje 105Na z 1988 roku o numerach 1252 i 1251,

· Poznański model 102N z numerem bocznym 5, znany jako „Kanciak”,

· Niemiecki tramwaj GT6 z 1957 roku (nr 2513, tzw. „Helmut”), wypożyczony z Poznania, który pierwotnie obsługiwał pasażerów w Düsseldorfie.

Linia T – to tradycyjna trasa obsługiwana przez najstarsze wiekowo, klasyczne konstrukcje. Przejazdy realizowane są m.in. przez:

· Przedwojenne wagony typu K z 1940 roku o numerach 403-1 oraz 445, określane mianem „berlinek”,

· Unikalny tramwaj Lw o numerze 541, wyprodukowany w 1925 roku,

· Serię pojazdów typu N z 1949 roku (nr 607) i z 1952 roku (nr 734) oraz model 4N z 1961 roku (nr 873).

Do dyspozycji pasażerów oddano także zabytkowe wagony doczepne ND z 1951 roku (nr 1620) i 4ND z 1960 roku (nr 1811). Wyjątkową atrakcją tej linii jest krakowska doczepa S2D o numerze 506 z lat 30. XX wieku (tzw. „Duży Szczeciniak”), odtworzona zgodnie z dokumentacją powojennego Szczecina. W najbliższym czasie do Warszawy dotrze także wagon z Gdańska.

Zasady podróży i obsługa pasażerska

Zabytkowe tramwaje są włączone w regularną sieć miejską zarządzaną przez Zarząd Transportu Miejskiego. Oznacza to, że we wszystkich pojazdach turystycznych obowiązuje standardowa taryfa biletowa Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ze względu na wiekową konstrukcję starszych wagonów (zwłaszcza na linii T), pojazdy te nie posiadają automatycznego systemu zamykania drzwi. Nad bezpieczeństwem pasażerów podczas wsiadania i wysiadania czuwają konduktorzy z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy wspierają obsługę linii w trakcie wakacyjnych kursów.