Robyg planuje budowę dużego osiedla mieszkaniowego w Ursusie. Przy ul. Gierdziejewskiego 5 może powstać nawet 1,2 tys. mieszkań o powierzchni od 30 do 120 mkw. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach specustawy mieszkaniowej. Do stołecznego ratusza wpłynął już wniosek o ustalenie jej lokalizacji.



Teren objęty planami dewelopera znajduje się w północnej części Ursusa, w rejonie intensywnie zmieniającym swój charakter. Chodzi o obszar pomiędzy ul. Gierdziejewskiego, al. 4 Czerwca 1989 r., ul. Traktorzystów i torami kolejowymi. Dawne tereny przemysłowe od lat ustępują tam miejsca kolejnym osiedlom mieszkaniowym.

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Dziesięć budynków i nawet 1,2 tys. mieszkań

Projekt Robyga przewiduje budowę dziesięciu budynków wielorodzinnych rozmieszczonych w układzie kwartałowym. Na parterach mają znaleźć się lokale usługowe, przede wszystkim od strony zewnętrznych pierzei osiedla.

Foto: Robyg

Jak informuje PropertyNews.pl, budynki będą miały od pięciu do ośmiu kondygnacji i powstaną nad dwiema dużymi halami garażowymi. Sercem osiedla ma być centralny skwer zaprojektowany jako miejsce spotkań mieszkańców. Przewidziano tam również plac zabaw, siłownię plenerową oraz przestrzeń rekreacyjną.

Deweloper zobowiązał się także do realizacji inwestycji towarzyszących. Powstać ma nowa droga publiczna oraz dwukondygnacyjne przedszkole mogące przyjąć 200 dzieci.

Foto: Robyg

Obecnie teren ma jednak zupełnie inne przeznaczenie. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu funkcje usługowe i produkcyjne. To część rozległego obszaru dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus”, który od wielu lat przechodzi intensywną transformację i stopniowo zmienia się w dzielnicę mieszkaniową.

Mieszkania zastąpią hale i hurtownie

Działka przy ul. Gierdziejewskiego 5 jest obecnie zabudowana halą przemysłowo–usługową. Działają w niej m.in. składy budowlane i hurtownie, a funkcjonowanie obiektu wiąże się ze znacznym ruchem samochodów ciężarowych.

Foto: Robyg

Otoczenie inwestycji zmieniło się jednak w ostatnich latach. W sąsiedztwie powstały osiedla mieszkaniowe liczące nawet dziewięć kondygnacji. Wzdłuż ulic dominuje zabudowa o wysokości około 27 metrów, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego planu miejscowego.

Zmiany planowane są również na sąsiednich działkach. Na wschód od terenu Robyga przewidywano realizację budynku magazynowo–usługowego centrum logistycznego Polish Logistics Propco I. Z kolei na południe znajduje się nieruchomość z podobną zabudową przemysłowo–usługową, dla której trwa procedura prowadzona na podstawie specustawy mieszkaniowej. W południowo–wschodniej części tego obszaru przewidziano budowę szkoły podstawowej.

Foto: Robyg

Atutem planowanego osiedla ma być również komunikacja. Okolica ma połączenia z innymi częściami Warszawy, a w przyszłości w pobliżu ma powstać stacja „Szamoty” na linii metra M2.

Generalnym projektantem osiedla jest biuro Atelier 3 Girtler & Girtler. Za projekt placówki oświatowej odpowiada pracownia WWAA.