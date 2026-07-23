W czwartek rano przy ul. Krasnobrodzkiej na warszawskim Bródnie wybuchł pożar salonu i warsztatu samochodowego. Słup czarnego dymu widoczny był z całego miasta. W kilkugodzinnej akcji gaśniczej brało udział aż 45 zastępów straży pożarnej.



Ogień objął duży kompleks o wymiarach 80 na 40 metrów. Świadkowie zgłaszali głośne eksplozje palących się wewnątrz pojazdów. Jak informowała „Rzeczpospolita”, w wyniku żywiołu spłonął cały obiekt oraz kilkanaście aut zaparkowanych w środku i przed budynkiem. Strażakom udało się jednak obronić sąsiedni, bezpośrednio zagrożony salon samochodowy.

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Jak poinformowały służby ratunkowe, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i nie była konieczna ewakuacja okolicznych mieszkańców. Do walki z ogniem zaangażowano m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, podnośniki oraz drony rozpoznawcze. Działania na miejscu zabezpieczała policja, która apelowała o niezbliżanie się do rejonu akcji. Ruch na pobliskiej trasie S8 odbywał się bez większych utrudnień.

Przyczyny powstania ognia ustalają biegli z zakresu pożarnictwa oraz śledczy.

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