Uniwersytecki orzeł został ponownie zainstalowany na Bramie Głównej UW. Godło uczelni, znajdujące się na szycie bramy prowadzącej na kampus przy Krakowskim Przedmieściu, zostało poddane kilkumiesięcznym pracom konserwatorskim. Dzięki renowacji możliwe było odtworzenie jego właściwych barw.



Jego historia sięga 1817 roku. Na Bramie Głównej UW przy Krakowskim Przedmieściu orła po raz pierwszy uroczyście zawieszono 7 października 1916 roku, przy okazji inauguracji roku akademickiego. Był tam do 1939 roku, po długiej przerwie pojawił się ponownie w latach 80. XX wieku.

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Orzeł znów na Bramie Głównej UW

Wieloletni wpływ czynników atmosferycznych spowodował konieczność renowacji godła. 18 lipca orzeł został ponownie zainstalowany na Bramie Głównej UW.

Prace konserwatorskie trwały od marca. Ich celem było odtworzenie właściwych barw uniwersyteckiego orła. Godło oczyszczono oraz m.in. zabezpieczono jego powierzchnię.

Historia godła UW

Dzieje orła odzwierciedlają losy Uniwersytetu Warszawskiego i historię Polski XIX i XX wieku. Więcej na ten temat można przeczytać w książce dr. Krzysztofa Mordyńskiego z Muzeum UW – Godło Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW. Publikacja jest dostępna na stronie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor opowiadał o niej także w cyklu Czytaj z UW: