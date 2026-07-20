Jego historia sięga 1817 roku. Na Bramie Głównej UW przy Krakowskim Przedmieściu orła po raz pierwszy uroczyście zawieszono 7 października 1916 roku, przy okazji inauguracji roku akademickiego. Był tam do 1939 roku, po długiej przerwie pojawił się ponownie w latach 80. XX wieku.

Orzeł znów na Bramie Głównej UW

Wieloletni wpływ czynników atmosferycznych spowodował konieczność renowacji godła. 18 lipca orzeł został ponownie zainstalowany na Bramie Głównej UW.

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Prace konserwatorskie trwały od marca. Ich celem było odtworzenie właściwych barw uniwersyteckiego orła. Godło oczyszczono oraz m.in. zabezpieczono jego powierzchnię.

Historia godła UW

Dzieje orła odzwierciedlają losy Uniwersytetu Warszawskiego i historię Polski XIX i XX wieku. Więcej na ten temat można przeczytać w książce dr. Krzysztofa Mordyńskiego z Muzeum UW – Godło Uniwersytetu Warszawskiego.

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Renowacja orła nad Bramą Główną UW. Symbol uczelni odzyska dawny blask

Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW. Publikacja jest dostępna na stronie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor opowiadał o niej także w cyklu Czytaj z UW: