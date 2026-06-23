Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zdobył Grand Prix 12. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ogłoszono laureatów w sześciu kategoriach oraz przyznano wyróżnienia specjalne.



W tegorocznej odsłonie prestiżowego konkursu architektonicznego w stolicy wybrano nowego lidera miejskiej architektury. Chodzi o nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowany przy ulicy Banacha 2D. Inwestycja zrealizowana na zlecenie uczelni wygrała nie tylko w swojej podstawowej kategorii – architektury użyteczności publicznej – ale otrzymała również najważniejsze wyróżnienie całego plebiscytu, czyli Grand Prix.

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Potrójny sukces Wydziału Psychologii UW

Projekt opracowany przez pracownię Projekt Praga zyskał także uznanie w postaci nagrody specjalnej za rozwiązania zapewniające dostępność. Eksperci docenili obiekt za odejście od schematu tradycyjnych, zamkniętych korytarzy na rzecz otwartej przestrzeni integrującej społeczność akademicką. Budynek charakteryzuje się głębokim podcieniem wejściowym, wewnętrznym atrium oraz zielonymi tarasami na dachu, natomiast jego parter stanowi naturalne przedłużenie kampusu, mieszcząc m.in. stołówkę, aulę i Centrum Pomocy Psychologicznej.

Ekologia i misja społeczna w architekturze miejskiej

W 12. edycji konkursu pojawiły się trendy związane z ochroną środowiska oraz wrażliwością społeczną. W kategorii projektowania przestrzeni publicznej zwyciężył Park Żerański (rejon ulic Kowalczyka i Krzyżówki), zrealizowany na zlecenie Zarządu Zieleni. Projektanci z biur Archigrest i topoScape wprowadzili koncepcję „czwartej przyrody”, umiejętnie łącząc poprzemysłowe pozostałości terenu z naturalnym nadwiślańskim ekosystemem.

Ze względu na wysoki poziom zgłoszeń, jury zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody za rozwiązania proekologiczne. Pierwsza trafiła do Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze, gdzie powstała specjalna kładka widokowa pozwalająca na obserwację podmokłych terenów bez ingerencji w naturę. Drugie wyróżnienie ekologiczne, połączone ze zwycięstwem w kategorii architektury komercyjnej, przyznano budynkowi AFI Office House przy ulicy Wroniej 10. Obiekt zaprojektowany przez JEMS Architekci reprezentuje pierwszy etap zagospodarowania dawnego Domu Słowa Polskiego.

W segmencie mieszkaniowym najwyższy laur zdobył Dom dla Młodych Mam i Ich Dzieci przy ulicy Puchalskiej 35 na Ursynowie. Inwestycja zaprojektowana przez pracownię WXCA dla Fundacji po DRUGIE udowadnia, że budownictwo wielorodzinne może z powodzeniem pełnić funkcje terapeutyczne i wspierać osoby zagrożone kryzysem bezdomności.

Nowe życie zabytków i głos mieszkańców

Nagrodę w kategorii „Nowe życie budynków” przyznano za modernizację Ośrodka Nowa Skra przy ulicy Wawelskiej 5. Pierwszy etap prac przywrócił zdegradowaną przestrzeń sportową mieszkańcom, łącząc funkcje wyczynowej lekkoatletyki z rekreacją parkową. Z kolei w plebiscycie mieszkańców Warszawy najwięcej głosów zdobył budynek biurowy CD PROJEKT RED (ul. Golędzinowska 5) projektu Medusa Group, wyróżniający się prefabrykowaną, drewnianą fasadą pokrytą roślinnością.

W kategorii wydarzeń architektonicznych jury wskazało dwóch zwycięzców ex aequo: operę „Najlepsze miasto świata” (produkcja Sinfonii Varsovii i Teatru Wielkiego) oraz kameralną wystawę „Home Staging. Za Żelazną Bramą”.

Prace nad wyłonieniem zwycięzców trwały spośród niemal 100 zgłoszonych projektów. Ocenie przewodniczyło 10-osobowe jury pod kierownictwem Karoliny Bober, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, przy merytorycznym wsparciu audytorów dostępności i ekologii oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.