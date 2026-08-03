Jak informuje PropertyNews.pl, 29 lipca spółka Roceporthill Investments otrzymała pozwolenie na przebudowę biurowca. To kolejny krok w realizacji inwestycji, której celem jest przywrócenie funkcji mieszkaniowej w ścisłym centrum Warszawy.
– Od początku zamierzaliśmy przekształcić Saski Point w apartamentowiec. Konstrukcja i bryła budynku nie zestarzały się na tyle, by uniemożliwić taką transformację. Uważamy, że powrót mieszkań do centrum to dobry kierunek rozwoju miasta – powiedział Krzysztof Tkacz, dyrektor ds. inwestycji w Roceporthill Investments.
W przyszłym apartamentowcu zaplanowano od 45 do 60 mieszkań o powierzchni od 50 do 150 mkw. Inwestor nie przewiduje budowy kawalerek. Najwyższa kondygnacja ma zapewnić mieszkańcom panoramiczny widok na Ogród Saski.
Każdy lokal będzie wyposażony w loggię, a mieszkańcy będą mogli korzystać z miejsc postojowych w garażu podziemnym. W projekcie przewidziano również reprezentacyjne lobby oraz przestrzenie wspólne.
Na parterze znajdą się cztery lub pięć lokali usługowych, w tym siłownia.
Za projekt przebudowy odpowiada pracownia JSK Architekci. Modernizacja potrwa około dwóch lat.
Choć budynek zyska zupełnie nową funkcję, jego charakterystyczna bryła zostanie w dużej mierze zachowana. Największe zmiany obejmą najwyższą kondygnację.
– Największą ingerencją będzie przebudowa ostatniej kondygnacji ze względu na jej parametry techniczne – wyjaśnił Krzysztof Tkacz.
Nowa elewacja ma łączyć szkło i kamień, zachowując elegancki, ponadczasowy charakter obiektu.
Saski Point to biurowiec klasy A o powierzchni około 8,3 tys. mkw., oddany do użytku w 1999 r. W podziemnym garażu znajduje się 91 miejsc parkingowych. Obecnie budynek nadal pełni funkcję biurową, jednak pozostało w nim już tylko kilku najemców.