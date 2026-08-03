Biurowiec Saski Point przy ul. Marszałkowskiej 111, naprzeciwko Ogrodu Saskiego, przejdzie gruntowną metamorfozę. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę i może rozpocząć przebudowę obiektu na apartamentowiec. W budynku powstanie od 45 do 60 mieszkań.



Jak informuje PropertyNews.pl, 29 lipca spółka Roceporthill Investments otrzymała pozwolenie na przebudowę biurowca. To kolejny krok w realizacji inwestycji, której celem jest przywrócenie funkcji mieszkaniowej w ścisłym centrum Warszawy.

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– Od początku zamierzaliśmy przekształcić Saski Point w apartamentowiec. Konstrukcja i bryła budynku nie zestarzały się na tyle, by uniemożliwić taką transformację. Uważamy, że powrót mieszkań do centrum to dobry kierunek rozwoju miasta – powiedział Krzysztof Tkacz, dyrektor ds. inwestycji w Roceporthill Investments.

Saski Point zmieni się w apartamentowiec

W przyszłym apartamentowcu zaplanowano od 45 do 60 mieszkań o powierzchni od 50 do 150 mkw. Inwestor nie przewiduje budowy kawalerek. Najwyższa kondygnacja ma zapewnić mieszkańcom panoramiczny widok na Ogród Saski.

Każdy lokal będzie wyposażony w loggię, a mieszkańcy będą mogli korzystać z miejsc postojowych w garażu podziemnym. W projekcie przewidziano również reprezentacyjne lobby oraz przestrzenie wspólne.

Na parterze znajdą się cztery lub pięć lokali usługowych, w tym siłownia.

Marszałkowska 111. Bryła budynku pozostanie niemal bez zmian

Za projekt przebudowy odpowiada pracownia JSK Architekci. Modernizacja potrwa około dwóch lat.

Choć budynek zyska zupełnie nową funkcję, jego charakterystyczna bryła zostanie w dużej mierze zachowana. Największe zmiany obejmą najwyższą kondygnację.

– Największą ingerencją będzie przebudowa ostatniej kondygnacji ze względu na jej parametry techniczne – wyjaśnił Krzysztof Tkacz.

Nowa elewacja ma łączyć szkło i kamień, zachowując elegancki, ponadczasowy charakter obiektu.

Saski Point to biurowiec klasy A o powierzchni około 8,3 tys. mkw., oddany do użytku w 1999 r. W podziemnym garażu znajduje się 91 miejsc parkingowych. Obecnie budynek nadal pełni funkcję biurową, jednak pozostało w nim już tylko kilku najemców.