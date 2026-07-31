Z powodu fali upałów stołeczny Zarząd Zieleni podjął decyzję o wstrzymaniu drugiego koszenia przyulicznych trawników. Miejscy ogrodnicy wskazują, że koszenie podczas suszy osłabia rośliny, niszczy ekosystem i prowadzi do nadmiernego pylenia.



Wstrzymujemy drugie koszenie trawników przyulicznych - poinformował stołeczny Zarząd Zieleni. Wyjaśnił, że powodem jest upalna pogoda.

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„Pielęgnację trawników uzależniamy m.in. od przyrostu traw i warunków pogodowych – obecnie z powodu upałów wstrzymujemy drugie koszenie trawników na wszystkich naszych terenach. Do wstrzymania prac zachęcamy również inne jednostki miejskie i wspólnoty mieszkaniowe” - zaznaczył ZZ.

Miejscy ogrodnicy wyjaśnili, że koszenie trawników w czasie silnych upałów i suszy mocno osłabia rośliny oraz niszczy ekosystem. „Trawa jest bowiem naturalnym izolatorem termicznym, który chroni glebę przed przegrzaniem i utratą wilgoci. Ponadto, wysoka trawa zapewnia schronienie i pokarm dla wielu gatunków zwierząt żyjących w mieście” - dodali.

Ponadto niskie koszenie trawnika przy wysokich temperaturach prowadzi do nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni. Zbyt nisko przycięta trawa nie rozkrzewia się, lecz zaczyna zasychać.

Na terenach miejskich obowiązuje zróżnicowany harmonogram koszenia, dostosowany m.in. do warunków lokalnych, siedliska, składu gatunkowego roślin, funkcji terenu. Systematycznego i częstego koszenia wymagają np. trawniki reprezentacyjne i sportowe.