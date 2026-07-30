Od poniedziałku tramwaje wracają na ul. Grójecką i w Aleje Jerozolimskie, łącząc Ochotę ze Śródmieściem. Na Pragę i Most Poniatowskiego składy jeszcze nie wjadą, a na skrzyżowaniu Al. Solidarności i Jana Pawła II rusza kolejny etap prac.



Od poniedziałku mieszkańcy Ochoty i Włoch dojadą tramwajami do Śródmieścia. Zakończą się remonty torowisk na ul. Grójeckiej i w Alejach Jerozolimskich, ale bez Mostu Poniatowskiego. Mieszkańcy m.in. Saskiej Kępy muszą się uzbroić w cierpliwość.

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Powrót tramwajów na ul. Grójecką i koniec utrudnień na Ochocie

Od poniedziałku przejezdny będzie ostatni remontowany odcinek torowiska na Grójeckiej między Pl. Zawiszy a Pl. Narutowicza.

„Po wznowieniu ruchu wykonawca będzie kontynuować roboty w otoczeniu torowiska (pasy dzielące, nawierzchnie itp.). W miejscu prac, jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie, będą utrzymane przewężenia jezdni, a w ruchu tramwajowym – ze względów bezpieczeństwa – będą obowiązywać ograniczenia prędkości. Do końca wakacji tramwaje pojadą Grójecką bez żadnych ograniczeń prędkości, a na ulicy znów będzie obowiązywać przywrócona stała organizacja ruchu” - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Aleje Jerozolimskie z nowym torowiskiem. Dojeździe tylko do Muzeum Narodowego

Również od poniedziałku tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie – od strony Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Tu zaplanowano tymczasowy rozjazd nakładkowy, który umożliwi zawracanie tramwajów dwukierunkowych.

„Tramwaje pojadą po nowych szynach, ale jeszcze przez ok. 2-3 tygodnie ekipy remontowe będą pracować poza torowiskiem. Będzie się to wiązało z miejscowymi przewężeniami jezdni oraz punktowymi ograniczeniami prędkości dla tramwajów. Do końca wakacji nie będzie już ograniczeń prędkości na torach, ani utrudnień dla kierowców” - wyjaśnił Urbanowicz.

Opóźnienia na Moście Poniatowskiego

Na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego pracuje firma Strabag, która natrafiła na problemy i musi zrealizować w tym miejscu dużo prac dodatkowych, które nie były pierwotnie przewidziane. Utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu z zajęciem pasów przylegających do torowiska na odcinku od Ronda De Gaulle’a do Mostu Poniatowskiego. „Strabag deklaruje, że zakończy prace na początku roku szkolnego – pod warunkiem, że nie wystąpią zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają kontynuację prac” - zaznaczył Urbanowicz.

Nowy etap prac na Woli

W poniedziałek rozpocznie się także drugi etap prac torowych na skrzyżowaniu Al. „Solidarności” i Al. Jana Pawła II. Tramwaje wrócą na odcinki Al. „Solidarności” od Kercelaka do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Stawek – utrzymany będzie ruchu w relacji zachód – północ – zachód (czyli między Wolą a Muranowem i Rondem „Radosława”). Jednak to nie utrudnień tramwajowych na Woli. Do końca wakacji tramwaje nie będą kursować Al. „Solidarności” od Pl. Bankowego do Feminy i Al. Jana Pawła II od Feminy do Ronda ONZ.

„W trakcie robót pasy ruchu przy torowisku na obu jezdniach Alei „Solidarności” od Alei Jana Pawła II do Placu Bankowego będą zamknięte” - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Do końca wakacji nie będzie możliwości przejazdu ani przejścia na wprost przez skrzyżowanie – kierowcy będą dalej korzystać z tymczasowych zawrotek przez tory, a piesi z tymczasowych przejść dla pieszych, oddalonych od skrzyżowania. W dalszym ciągu funkcjonować będą tymczasowe buspasy w Al. Jana Pawła II (na jezdni do centrum, od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Alei „Solidarności” oraz na jezdni w stronę Żoliborza, od Ronda ONZ do Alei „Solidarności”).

Zmiany tras linii 9, 1, 7 i 19

Na Aleje Jerozolimskie wróci linia 9 – tramwaje tej linii będą kursowały z pętli P+R Aleja Krakowska do przystanku Muzeum Narodowe, gdzie będą zawracać. Przywrócona zostanie także stała trasa tramwajów linii 1 – będą kursowały między Żeraniem Wschodnim/Annopolem a pętlą P+R Aleja Krakowska lub Banacha.

Na zmienionych trasach pozostaną tramwaje linii 7 (Kawęczyńska-Bazylika – Gocławek przez Rondo Waszyngtona), 22 i 24 (Nowe Bemowo/Piaski – Plac Starynkiewicza). Przestaną kursować tramwaje linii 63 i 79, zmieni się trasa dodatkowej linii tramwajowej 73. Składy z tym numerem będą kursowały z pętli Kawęczyńska-Bazylika na Czynszową przez ulice Kawęczyńską, Aleję Tysiąclecia, Kijowską, Targową, 11 Listopada, Stalową.

Nadal, w związku z pracami na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, będą jeździły autobusy linii zastępczych Z-9 i Z21, przy czym Z-9 zmieni nieco trasę – autobusy będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna.

Na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 19 – będą kursowały na krótszej trasie, z Nowego Bemowa do Kina Femina. Tu zmienią numer i jako 26 pojadą trasą tej linii do Metra Młociny. W kursach w przeciwnym kierunku podobnie – tramwaje linii 26 z Metra Młociny przy Alei „Solidarności” zmienią numer na 19 i dalej pojadą na Nowe Bemowo. Pętlę Stegny w dalszym ciągu będzie obsługiwać linia 67, którą pasażerowie dojadą przez Rakowiecką i Wołoską do pętli PKP Służewiec.

Tramwaje linii 20 przejadą przez Wisłę Mostem Gdańskim. Przy Feminie skręcą z Alei „Solidarności” w Aleję Jana Pawła II, a następnie pojadą przez Rondo Zgrupowania AK „Radosław”, Słomińskiego, Starzyńskiego do Jagiellońskiej.

Autobusy zastępcze Z26 i Z33 bez zmian

Nie zmieni się kursowanie autobusów linii zastępczych Z26 i Z33. Z26 jeżdżą między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK „Radosław”.