Kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie czekają duże zmiany w organizacji ruchu. Powodem są zaplanowane na lipiec remonty nawierzchni oraz torowiska w Alejach Jerozolimskich.



Modernizacja kluczowych arterii stolicy obejmie dwa niezależne zadania, które nałożą się na siebie w czasie. Pierwsze z nich to weekendowe wymiany nawierzchni bitumicznej na Ochocie, natomiast drugie dotyczy naprawy przejazdu tramwajowego w rejonie Dworca Centralnego.

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Frezowanie Alej Jerozolimskich na Ochocie

Prace drogowe zaplanowano na odcinku od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały”. Naprawa jezdni prowadzącej w kierunku Dworca Zachodniego odbędzie się etapami podczas dwóch kolejnych weekendów: od 10 do 13 lipca oraz od 17 do 20 lipca. Wyłączenie tras z ruchu będzie obowiązywało każdorazowo od piątkowego wieczoru (godz. 22:00) do poniedziałkowego poranka (godz. 5:00).

Dla pojazdów zmierzających w stronę Dworca Zachodniego wyznaczono trasę alternatywną przez ulicę Grójecką i Kopińską do Sokołowskiego „Grzymały”. Tożsamy objazd obejmie linie autobusowe numer 127, 158 oraz 159. Równolegle na ulicy Grójeckiej, na odcinku od Placu Zawiszy do ulicy Niemcewicza, udostępniony zostanie dodatkowy pas ruchu w kierunku Placu Narutowicza, przy czym sam przejazd przez ulicę Niemcewicza zostanie zablokowany. Ruch na odnowionym fragmencie arterii zostanie w pełni przywrócony w poniedziałek, 20 lipca.

Zablokowane skrzyżowanie przy Emilii Plater

Drugim źródłem utrudnień jest kolejny etap naprawy infrastruktury tramwajowej. W nocy z 12 na 13 lipca robotnicy rozpoczną prace na przejeździe przez tory usytuowanym przy ulicy Emilii Plater. W celu skrócenia czasu trwania technologii montażu konstrukcji zostaną wykorzystane gotowe płyty wielkogabarytowe.

W trakcie robót niemożliwy będzie przejazd przez torowisko wzdłuż ulicy Emilii Plater. Osoby podróżujące od strony Pałacu Kultury i Nauki będą mogły wyłącznie skręcić w prawo w Aleje Jerozolimskie (z dwóch pasów) lub zawrócić (z jednego pasa). Ponadto na skrzyżowaniu wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z Alej Jerozolimskich w Emilii Plater — zarówno w stronę ulicy Świętokrzyskiej, jak i Koszykowej. Rekomendowana trasa objazdowa prowadzi Aleją Jana Pawła II do ulicy Świętokrzyskiej.

Konsekwencje dla pasażerów komunikacji miejskiej

Prace przy Emilii Plater potrwają dłużej niż wymiana asfaltu na Ochocie — otwarcie przejazdu nastąpi przed końcem lipca. Do tego czasu zmienionymi trasami kursować będą autobusy linii: 117, 131, 507, 520, 521, 525 oraz nocne linie odjeżdżające z pętli przy Dworcu Centralnym.