Trwają prace nad dokończeniem zachodniego odcinka linii M2 w Warszawie. Podczas gdy na Bemowie rozpoczęły się już zaawansowane jazdy testowe, urzędnicy otworzyli oferty na przygotowanie dokumentacji dla trasy do Ursusa.



Budowa drugiej linii metra w stolicy wkracza w decydujące fazy – zarówno pod kątem finalizacji obecnych inwestycji, jak i planowania kolejnych kilometrów podziemnej kolei. Stołeczny ratusz przedstawił aktualne dane dotyczące postępów prac na Bemowie oraz poinformował o szczegółach przetargu na przedłużenie trasy w kierunku dzielnicy Ursus.

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Nowe stacje metra na Bemowie jeszcze w tym roku

Na powstającym, końcowym fragmencie linii M2 na Bemowie trwają przygotowania do uruchomienia ruchu pasażerskiego. Inwestycja obejmuje budowę trzech stacji: C3 Lazurowa (w pobliżu zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej), C2 Chrzanów (przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej) oraz C1 Karolin (w rejonie ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej). Zgodnie z zapowiedziami, obiekty te mają zostać oddane do użytku pasażerów jeszcze w tym roku.

Równolegle postępują prace na Stacji Techniczno-Postojowej Karolin (określanej też jako STP Mory), która zapewni pełne zaplecze techniczne i obsługę taboru obsługującego linię M2. Infrastruktura torowa tego obiektu przechodzi właśnie odbiory. Po wcześniejszych testach z udziałem lokomotywy, na nowe torowisko wyjechał pełny skład pociągu Siemens Inspiro. Celem tych jazd jest weryfikacja stanu technicznego szyn i urządzeń towarzyszących.

Kto zaplanuje metro do Ursusa?

Warszawa przygotowuje się już do kolejnego etapu rozwoju sieci transportowej, czyli przedłużenia linii M2 od stacji Karolin do Ursusa. Nowy odcinek ma liczyć 4 kilometry długości, a w jego ciągu zaplanowano trzy przystanki pasażerskie: Ursus Północny, Posag 7 Panien oraz Ursus-Niedźwiadek.

Urzędnicy otworzyli oferty w przetargu na wykonanie prac przedprojektowych. Do rywalizacji stanęły dwa podmioty, które przedstawiły skrajnie różne oczekiwania finansowe:

• Konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. oraz Metroprojekt sp. z o.o. wyceniło swoje usługi na kwotę 14 022 000 zł.

• Spółka Warsaw Projekt sp. z o.o. złożyła ofertę opiewającą na 8 456 909,99 zł.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje komisja przetargowa. Głównym kryterium oceny jest cena, która stanowi 60 procent wagi. Pozostałe 40 procent punktów można uzyskać za dodatkowe doświadczenie zawodowe personelu projektowego w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej kolejowej.

Półtora roku na dokumentację i analizy

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie powierzonych zadań, licząc od dnia podpisania umowy. W tym czasie powstanie kompletna dokumentacja przedprojektowa, w tym projekt koncepcyjny oraz szczegółowe opracowania hydrogeologiczne. Architekci i inżynierowie będą musieli także określić strefę wpływu podziemnych konstrukcji na okoliczną zabudowę mieszkaniową i użytkową, ocenić stan techniczny pobliskich budynków oraz przeanalizować wpływ drgań i obciążeń dynamicznych generowanych przez ruch pociągów.

Nowa trasa ma fundamentalnie zmienić sytuację transportową Ursusa. Mieszkańcy zyskają możliwość wygodnej przesiadki do pociągów podmiejskich na stacjach kolejowych Ursus Północny i Ursus-Niedźwiadek. W przyszłości stacja Posag 7 Panien stanie się natomiast węzłem przesiadkowym łączącym linię M2 z planowaną linią M5.