Klasyki polskiej i światowej kinematografii, m.in. „Wielkie piękno”, „Skrzypek na dachu”, filmy Andrzeja Wajdy, a także filmowe nowości czekają na miłośników X Muzy podczas pokazów prezentowanych w warszawskich kinach plenerowych. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.



Kina plenerowe stały się nieodłącznym elementem letniej oferty kulturalnej Warszawy. Na widzów czekają klasyki polskiej i światowej kinematografii, jak również filmowe nowości. Jak przekazał Wydział Prasowy Urzędu Miasta, Warszawskie kina plenerowe działają całe wakacje, a sierpień przynosi nowe cykle filmowe. Można również zobaczyć wiele ciekawych seansów w ramach przeglądów trwających od czerwca. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.

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Tegoroczna edycja kina plenerowego na Łące

W środę rozpoczyna się tegoroczna edycja kina plenerowego na Łące obok Muzeum Polin. Motywem przewodnim cyklu jest poszukiwanie szczęścia. W programie znalazły się klasyczne komedie, musicale oraz dokument poświęcony fenomenowi musicalu „Skrzypek na dachu”. Na otwarcie przygotowano projekcję komedii Mela Brooksa „Producenci”, prezentowanej z okazji 100. rocznicy urodzin reżysera.

Również w środę swoje kino plenerowe uruchamia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na fasadzie MSN zostanie wyświetlony film „Duch Bauhausu”. Seans poprzedzi spotkanie z Grzegorzem Piątkiem, architektem i krytykiem architektury, oraz Katarzyną Uchowicz, historyczką architektury. Przed filmem będzie można zobaczyć blok archiwalny z Archiwum Entuzjastów ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Sierpień przynosi kolejną odsłonę cyklu „Halo, kino Tęcza”. Pokazy odbywają się na dziedzińcu Teatru Komedia w zielonym otoczeniu Parku im. Żołnierzy Żywiciela. W wakacyjne czwartki prezentowana jest twórczość Andrzeja Wajdy, a we wtorki można zobaczyć filmy wyświetlane we współpracy z festiwalami, m.in.: Millennium Docs Against Gravity, AfryKamera, Ukraina Festiwal Filmowy, Warsaw International Film Festival, Festiwal LET'S DOC, Cinemaforum.

Plenerowe kina w dzielnicach Warszawy

Z kolei V letni przegląd filmowy „Pod Wspólnym Niebem” przygotowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II to kuratorski wybór 20 filmów – w znacznej części laureatów najważniejszych festiwali (Wenecja, Berlinale, Sundance, Locarno, Karlowe Wary), które nie były dostępne w kinowej dystrybucji. W programie znalazły się fabuły, dokumenty i kino eksperymentalne z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Indii, Gruzji i Bułgarii. Seanse odbywają się na dziedzińcu kamienicy przy Foksal 11.

Przez całe lato pokazy filmowe odbywają się także przed Kinoteką w ramach cyklu „W Stronę Zachodzącego Słońca”. W tym tygodniu można obejrzeć m.in. „Wielkie piękno” i „Bez wyjścia”.

Bezpłatne seanse filmowe w plenerowych kinach odbywają się także w dzielnicach. W kinie plenerowym np. na Białołęce w sierpniu będzie można zobaczyć „Dzikie historie”, „Fuks 2” oraz „Dramę”. Tradycję kina ma m.in. Wola. Przez dekady dzielnica była miejscem życia filmowego Warszawy, na jej obszarze działały zarówno kina przedwojenne, jak i powojenne sale filmowe, m.in. Kino W-Z. Nawiązując do tej tradycji w plenerze w sierpniu będzie można obejrzeć „Ostatnią sesję w Paryżu”, „Dreams” oraz „Cudowne życie”.