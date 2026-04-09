W najbliższą sobotę, 11 kwietnia, Warszawa przypomni sobie o dawnej zajezdni przy ulicy Chełmskiej. Na trasę między Metrem Ratusz Arsenał a Wilanowem wyjedzie bezpłatna linia B obsługiwana przez kultowe, zabytkowe autobusy.



Już w najbliższy weekend mieszkańcy stolicy będą mogli poczuć klimat dawnej Warszawy. Dokładnie dwie dekady temu z terenu przy ulicy Chełmskiej wyjechały ostatnie autobusy, kończąc ważny rozdział w historii lokalnego transportu. Aby upamiętnić to miejsce, na ulice wyjadą pojazdy, które przez lata stanowiły stały element miejskiego krajobrazu.

Od trolejbusów po pierwsze Solarisy

Zajezdnia na Chełmskiej powstała na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Początkowo służyła warszawskim trolejbusom, nazywanym pieszczotliwie trajlusiami, w tym charakterystycznym pojazdom marki Škoda. Z czasem, gdy trolejbusy zaczęły znikać z warszawskich ulic w latach 70., obiekt zmienił swoje przeznaczenie i stał się domem dla autobusów.

11 kwietnia wskrzeszona zostanie linia B. Jeździć na trasie będą autobusy, przedstawiciele zabytkowego taboru Foto: mat. pras.

Przez kolejne dziesięciolecia garażowały tam niemal wszystkie typy pojazdów eksploatowanych w Warszawie. Były to zarówno słynne Jelcze-Berliety i Ikarusy, jak i nowocześniejsze konstrukcje z lat 90. Na Chełmskiej stacjonowały również pierwsze niskopodłogowe autobusy marek Solaris i MAN, które zapowiadały nową erę w komunikacji miejskiej.

Zakupy w dawnej hali postojowej

Historia tego miejsca wiąże się nie tylko z transportem, ale także z początkami wielkiego handlu w Polsce. Na początku lat 90. część terenu zajezdni została zaadaptowana na supermarket Billa. Był to jeden z pierwszych przypadków, gdy przestrzeń techniczna służyła celom komercyjnym. Okoliczni mieszkańcy do dziś pamiętają charakterystyczne żółte torby z logo sklepu i zakupy robione w miejscu, gdzie wcześniej serwisowano trolejbusy.

Ikarus wyjeżdżający z zajezdni Chełmska - zamkniętej 20 lat temu Foto: mat. pras.

Zajezdnia przestała pełnić swoje funkcje z końcem marca 2006 roku. Choć teren został wystawiony na sprzedaż z myślą o budowie osiedla mieszkaniowego, plany te do dzisiaj nie doczekały się realizacji. Obecnie obszar ten pozostaje nieużytkiem, czekając na nowe zagospodarowanie.

Trasa i atrakcje linii B

Specjalna linia B będzie kursować w sobotę, 11 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 16:30. Autobusy będą odjeżdżać co 20 minut, łącząc Metro Ratusz Arsenał z Wilanowem. Trasa wiedzie przez Plac Bankowy, Krakowskie Przedmieście, Plac Trzech Krzyży oraz ulicę Jana III Sobieskiego. Wybór oznaczenia B nie jest przypadkowy – nawiązuje do historycznego połączenia Wilanowa ze Śródmieściem, którego autobusy zatrzymywały się właśnie przy ulicy Chełmskiej.

Na pasażerów czekają wyjątkowe maszyny. Wśród nich znajdą się przegubowe Ikarusy, niskopodłogowe Jelcze M181 oraz starsze modele, takie jak Ikarus 260 z 1982 roku czy Jelcz 120M z 1993 roku. Przejazdy są całkowicie darmowe, a o oprawę historyczną zadbają konduktorzy z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy chętnie podzielą się wiedzą o dawnej Warszawie.