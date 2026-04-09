Dlaczego jedna dzielnica dostaje więcej, a inna mniej? Odpowiedź nie leży w polityce, lecz we wzorach i wskaźnikach – przekonuje ratusz, który szczegółowo tłumaczy zasady podziału budżetu.



W odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Figury władze miasta szczegółowo opisały mechanizm naliczania środków finansowych, wskazując, że opiera się on na ustawowych zasadach oraz jednolitym algorytmie uwzględniającym liczbę mieszkańców i uczniów.

Pieniądze dla dzielnic w Warszawie

Podpisane przez wiceprezydent Renatę Kaznowską pismo wyjaśnia, że podstawą finansowania dzielnic jest ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. To ona określa, jakie dochody trafiają do dzielnic oraz w jaki sposób wyliczane są dodatkowe środki wyrównawcze.

Zgodnie z tymi przepisami do dyspozycji dzielnic trafiają w całości wpływy z lokalnych podatków – takich jak podatek od nieruchomości czy opłaty lokalne – a także część dochodów z majątku miejskiego. Uzupełnieniem są środki z budżetu państwa, pieniądze na inwestycje uzgadniane z władzami miasta oraz mechanizm wyrównawczy, który ma niwelować różnice między dzielnicami.

Kluczową rolę odgrywa jednak sposób naliczania wydatków bieżących. Jak wskazano w odpowiedzi, Warszawa stosuje zunifikowany model oparty na parametryzacji – budżety dzielnic są powiązane przede wszystkim z liczbą mieszkańców oraz liczbą uczniów. W praktyce oznacza to, że im większa dzielnica i im więcej realizuje zadań edukacyjnych, tym większe środki otrzymuje.

Największą część budżetu stanowi oświata. W 2026 roku na jednego ucznia przeliczeniowego w szkołach podstawowych, przedszkolach czy liceach przewidziano ponad 11,3 tys. zł, a w przypadku przedszkoli specjalnych – ponad 13 tys. zł. Wysokość środków jest jednolita dla całego miasta, a różnice wynikają głównie z liczby uczniów w danej dzielnicy.

Drugi komponent dotyczy zadań poza edukacją – tu również stosowany jest algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców oraz koszty wynagrodzeń. Dodatkowo wprowadzono mechanizm korekty związany z gospodarką lokalową, który ma wyrównywać różnice między dzielnicami, np. w zakresie liczby mieszkań komunalnych czy skali prowadzonych remontów.

System uzupełnia tzw. mechanizm minimalnego poziomu finansowania. W praktyce oznacza on, że żadna dzielnica nie może otrzymać mniej niż 103 proc. swoich wydatków bieżących z poprzedniego roku, co ma zapewnić stabilność finansową.

Odrębnie naliczane są środki na inwestycje. Trafiają one do dzielnic m.in. w ramach algorytmu opartego na liczbie mieszkańców i powierzchni, ale także z programów miejskich, funduszy zewnętrznych czy specjalnych rezerw budżetowych. W ostatnim rozdaniu na lata 2026–2028 dzielnice otrzymały w ten sposób łącznie miliard złotych.

Opisany przez ratusz system ma – jak podkreślono – zapewniać przejrzystość, obiektywizm i elastyczność w podziale środków. Jednocześnie pokazuje, że choć dzielnice mają własne budżety, ich wysokość jest w dużej mierze wynikiem centralnie ustalonych zasad.

Za co odpowiadają dzielnice Warszawy?

W przeciwieństwie do wielu innych polskich miast stolica ma rozbudowany system dzielnic, które pełnią funkcję pomocniczą wobec miasta, ale dysponują określonym zakresem zadań i środków finansowych. Do ich kompetencji należy przede wszystkim realizacja zadań lokalnych – prowadzenie szkół i przedszkoli, utrzymanie części dróg gminnych, zarządzanie lokalami komunalnymi, dbanie o zieleń czy organizacja usług społecznych dla mieszkańców.

Dzielnice odpowiadają również za bezpośredni kontakt z mieszkańcami – prowadzą konsultacje społeczne, obsługują sprawy administracyjne i realizują inwestycje o charakterze lokalnym. Nie mają jednak pełnej samodzielności finansowej – ich budżety są częścią budżetu miasta i podlegają zasadom ustalanym centralnie przez władze Warszawy i Radę Miasta.

To właśnie ten model – łączący decentralizację z silną kontrolą centralną – od lat budzi pytania o sprawiedliwość podziału środków i zakres realnej samodzielności dzielnic.