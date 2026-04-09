W odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Figury władze miasta szczegółowo opisały mechanizm naliczania środków finansowych, wskazując, że opiera się on na ustawowych zasadach oraz jednolitym algorytmie uwzględniającym liczbę mieszkańców i uczniów.

Pieniądze dla dzielnic w Warszawie

Podpisane przez wiceprezydent Renatę Kaznowską pismo wyjaśnia, że podstawą finansowania dzielnic jest ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. To ona określa, jakie dochody trafiają do dzielnic oraz w jaki sposób wyliczane są dodatkowe środki wyrównawcze.

Zgodnie z tymi przepisami do dyspozycji dzielnic trafiają w całości wpływy z lokalnych podatków – takich jak podatek od nieruchomości czy opłaty lokalne – a także część dochodów z majątku miejskiego. Uzupełnieniem są środki z budżetu państwa, pieniądze na inwestycje uzgadniane z władzami miasta oraz mechanizm wyrównawczy, który ma niwelować różnice między dzielnicami.

Kluczową rolę odgrywa jednak sposób naliczania wydatków bieżących. Jak wskazano w odpowiedzi, Warszawa stosuje zunifikowany model oparty na parametryzacji – budżety dzielnic są powiązane przede wszystkim z liczbą mieszkańców oraz liczbą uczniów. W praktyce oznacza to, że im większa dzielnica i im więcej realizuje zadań edukacyjnych, tym większe środki otrzymuje.

Polecane
Największą część środków pochłonie budowa II linii metra, z budżetem sięgającym ponad 761 mln zł.
budżet 2026
Nie tylko metro i drogi. Jakie inwestycje na przyszły rok planuje ratusz?

Największą część budżetu stanowi oświata. W 2026 roku na jednego ucznia przeliczeniowego w szkołach podstawowych, przedszkolach czy liceach przewidziano ponad 11,3 tys. zł, a w przypadku przedszkoli specjalnych – ponad 13 tys. zł. Wysokość środków jest jednolita dla całego miasta, a różnice wynikają głównie z liczby uczniów w danej dzielnicy.

Drugi komponent dotyczy zadań poza edukacją – tu również stosowany jest algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców oraz koszty wynagrodzeń. Dodatkowo wprowadzono mechanizm korekty związany z gospodarką lokalową, który ma wyrównywać różnice między dzielnicami, np. w zakresie liczby mieszkań komunalnych czy skali prowadzonych remontów.

Polecane
Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy
finanse
Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

System uzupełnia tzw. mechanizm minimalnego poziomu finansowania. W praktyce oznacza on, że żadna dzielnica nie może otrzymać mniej niż 103 proc. swoich wydatków bieżących z poprzedniego roku, co ma zapewnić stabilność finansową.

Odrębnie naliczane są środki na inwestycje. Trafiają one do dzielnic m.in. w ramach algorytmu opartego na liczbie mieszkańców i powierzchni, ale także z programów miejskich, funduszy zewnętrznych czy specjalnych rezerw budżetowych. W ostatnim rozdaniu na lata 2026–2028 dzielnice otrzymały w ten sposób łącznie miliard złotych.

Opisany przez ratusz system ma – jak podkreślono – zapewniać przejrzystość, obiektywizm i elastyczność w podziale środków. Jednocześnie pokazuje, że choć dzielnice mają własne budżety, ich wysokość jest w dużej mierze wynikiem centralnie ustalonych zasad.

Za co odpowiadają dzielnice Warszawy?

W przeciwieństwie do wielu innych polskich miast stolica ma rozbudowany system dzielnic, które pełnią funkcję pomocniczą wobec miasta, ale dysponują określonym zakresem zadań i środków finansowych. Do ich kompetencji należy przede wszystkim realizacja zadań lokalnych – prowadzenie szkół i przedszkoli, utrzymanie części dróg gminnych, zarządzanie lokalami komunalnymi, dbanie o zieleń czy organizacja usług społecznych dla mieszkańców.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy
Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Dzielnice odpowiadają również za bezpośredni kontakt z mieszkańcami – prowadzą konsultacje społeczne, obsługują sprawy administracyjne i realizują inwestycje o charakterze lokalnym. Nie mają jednak pełnej samodzielności finansowej – ich budżety są częścią budżetu miasta i podlegają zasadom ustalanym centralnie przez władze Warszawy i Radę Miasta.

To właśnie ten model – łączący decentralizację z silną kontrolą centralną – od lat budzi pytania o sprawiedliwość podziału środków i zakres realnej samodzielności dzielnic.